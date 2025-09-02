Ordningsvakt till Karolinska Institutet Flemingsber
2025-09-02
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 900 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Arbetsplatsen
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens främsta medicinska universitet och en av Sveriges största arbetsplatser inom forskning och utbildning. I Flemingsberg finns en modern campusmiljö där forskning, utbildning och sjukvård möts. Som ordningsvakt på KI Flemingsberg blir du en viktig del i att upprätthålla trygghet, säkerhet och service i denna dynamiska miljö.
Tjänsten
Vi söker en (1) ordningsvakt som även har väktarutbildning för en heltidstjänst dagtid.
• Arbetstid: 06:00-18:00
• Omfattning: Heltid
• Godkänd ordningsvaktsutbildning
• Godkänd väktarutbildning (VU1 & VU2)
• Är ansvarstagande och har god kommunikationsförmåga
• Har ett starkt säkerhetstänk och förmågan att agera lugnt och professionellt i stressande situationer.
Meriterande
• Teknisk kunskap eller intresse för säkerhetssystem och tekniska lösningar
• Erfarenhet från arbete i serviceintensiva miljöer
• Tidigare arbete i vård- eller utbildningsmiljö
• Språkkunskaper utöver svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är social, serviceinriktad och trygg i din roll. Du trivs med att möta människor i olika situationer och är professionell även i pressade lägen. Som en del av ett större säkerhetsteam är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, men även kan arbeta självständigt.
Vi kommer lägga stor vikt under rekryteringen på din personlighet och sociala kompetens, då vi ser dessa egenskaper som en stor del i att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande arbetsplats i en unik miljö där du får bidra till trygghet och service för både studenter, personal och besökare.
Utöver detta så erbjuder CSG en familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats.
• Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
• Alla uppdragsutbildningar som krävs, tillhandandahålls av oss.
• Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att ha nöjda medarbetare i vår organisation.
• Hos CSG får du även en unik möjlighet till att få ut en del av din lön direkt den är attesterad i samarbete med vår leverantör Cappy.
Innan en anställning kan bli aktuell måste du först genomgå en säkerhetsprövning där registerkontroll genomförs samt bli godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Är du redo att utmana dig själv och bli en viktig del av ett spännande uppdrag med högt tempo och varierande arbetsuppgifter?
Ersättning
Enligt kollektivavtal (Transportarbetareförbundet)
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.
Commuter Security Group AB
Commuter Security Group
9487895
