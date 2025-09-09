Ordningsvakt Säsong Sälen
Svensk Fjällbevakning är ett lokalt bevakningsbolag med säte i Sälen. Vi är ett litet bolag med helhetslösningar inom säkerhetsbranchen för både företag och privatpersoner.
• *** För anställning inom Svensk Fjällbevakning kräver vi ****
• Genomförd ordningsvaktsutbildning med godkänt resultat är ett krav
• Bli godkänd av Länstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
• Ordnad privatekonomi
• Ostraffad och drogfri
• Körkort och egen bil
• Ärlighet, hjälpsamhet, vaksamhet
• Ansvarskännande
• God förmåga att kommunicera i både tal och skrift
• Lugn och stabil
• Utåtriktad
Företaget har kollektivavtal
Dec 25-April 26
Som ordningsvakt på Svensk Fjällbevakning AB arbetar man mestadels på offentliga tillställningar så som nattklubb, pub och afterski.
Passa på att kombinera skidåkning och jobb i Sveriges största vinterdestination. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Rekrytering@fjallbevakning.se Omfattning
