Ordningsvakt köpcentra

Sydsec Bevakning AB / Väktarjobb / Malmö
2025-08-07


Sydsec söker utbildade ordningsvakter för arbete i Malmö, Arbetet bedrivs i köpcentrum, vilket ställer stora krav på dig att möta och hantera människor på ett professionellt sätt.
För rätt person finns även möjlighet att jobba inom företagets andra verksamhetsområden.
BK (butikskontrollant) utbildning är meriterande

Du behöver ha och kunna:
Behärska det svenska och engelska språket mycket väl i tal och skrift
God fysik
Stabilt psyke
Flexibel
Gymnasiekompetens
Serviceinriktad
(fler språk är meriterande)
Negativt drogtestresultat
Utdrag ur RPS
(belastningsregistret, ostraffad, kuvert överlämnas oöppnat vid intervju). OBS! Utökad bakgrundskontroll kommer att utföras.
Sydsec erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Almega/Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.

Gå in på www.sydsec.se och läs mer om oss och vårt företag.
Vi anställer fortlöpande efter hand som ansökningarna kommer in.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: bjarne.s@sydsec.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Sydsec OV"".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sydsec Bevakning AB (org.nr 556653-5927), http://www.sydsec.se
Sydsec Huset, Arlövsvägen 2 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Kontakt
VD
Bjarne Sjöbeck
bjarne.s@sydsec.se
040-6007585

Jobbnummer
9449146

