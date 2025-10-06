Ordningsvakt i kollektivtrafiken
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 850 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och kan leva i trygghet?
Då är du den som vi söker som vår nya medarbetare i ett spännande uppdrag där du kan vara med och påverka tryggheten i kollektivtrafiken.
I rollen som ordningsvakt i SL:s kollektivtrafik kommer du att vara en del av alla de trygghetsresurser som verkar tillsammans för att våra resenärer och entreprenörer skall känna sig trygga.
För att trivas i rollen så krävs det att du är ansvarstagande, ha förmågan att kunna fatta beslut och hantera stressfulla situationer.
Innan du kan påbörja din tjänst i uppdraget kommer du under tre dagar genomföra objektsspecifika utbildningar.
Din erfarenhet
Utbildad ordningsvakt med giltigt förordnande är ett grundkrav och vi ser helst att du har jobbat minst 2 år inom bevakningsbranschen.
Erfarenhet från andra uniformsyrken samt väktarutbildning eller andra utbildningar inom bevakningsbranschen är meriterande.
Din svenska är mycket god i tal och skrift och vi ser gärna att du är flerspråkig.
Vi erbjuder
• CSG erbjuder en familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats. Bli en del av våra spännande uppdrag med högt tempo och i en varierande miljö.
• Självklart erhåller du friskvårdsbidrag som en del av vår strävan att ha nöjda medarbetare i vår organisation.
• På CSG har du även via vår partner Cappy en unik möjlighet att få utbetalt en del av den lön du tjänat in direkt första vardagen efter passet eller passen du arbetat. Systemet ger dig även på ett säkert sätt full kontroll på din ekonomi och i realtid hur mycket lön du tjänar in.
• Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
Är du redo att utmana dig själv och bidra till ett säkrare Stockholm?
