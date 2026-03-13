orderprojektledare till Siemens Energy
Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Är du en kommunikativ och strukturerad person? Randstad söker nu en orderprojektledare till avdelningen AM-verkstaden hos vår kund Siemens Energy i Finspång . Tjänsten är ett konsultuppdrag gällande ett föräldravikariat. I din roll som orderprojektledare på AM-verkstaden har du ansvarar för att koordinera leveransen av beställt scope av 3D-printade komponenter till kund från förfrågan till fakturering. Du kommer arbeta med att ta fram kalkyl för kostnad och ledtid och tydliggöra scope. Kommunikation med kund, projekt, internt inom AM i Finspång samt andra berörda partners. Tillse att kostnader och intäkter hanteras enligt överenskommelse, säkra framdrift och ansvara för kvalificering av komponenten i de fall där det är aktuellt. Du kommer även arbeta med förbättringasarbete.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledighet. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Ta fram kalkyl för kostnad och ledtid och tydliggöra scope
Kommunikation med kund, projekt, internt inom AM i Finspång samt andra berörda partners
Tillse att kostnader och intäkter hanteras enligt överenskommelse
Ansvara för kvalificering av komponenten i de fall där det är aktuellt
Arbeta med förbättringar och säkra framdriftKvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av produktion och/eller projektledning
Kan kommunicera både på svenska och engelska, i tal och skrift
Bra samarbetsförmåga, vara kommunikativ och strukturerad
Vara flexibel då du arbetar i en verksamhet i utvecklingOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
602 18 NORRKÖPING Arbetsplats
Randstad Kontakt
Sara Folkesson sara.folkesson@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9797580