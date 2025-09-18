Orderplockare till modernt lager i Borås

Uniflex AB / Lagerjobb / Borås
2025-09-18


Orderplockare till lager i Borås
Placeringsort: Borås
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, skift förekommer
Anställningsform: Visstidsanställning med god chans till förlängning

Publiceringsdatum
2025-09-18

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som orderplockare på ett modernt och välorganiserat lager i Borås. Här blir du en viktig del av ett team där noggrannhet, tempo och samarbete är i fokus. Du kommer att arbeta i ett företag som hanterar e-handelsprodukter till kunder i hela Sverige.
Som orderplockare kommer du bland annat att:

Plocka och packa varor enligt beställningar

Hantera returer och inleveranser

Arbeta med scanners och andra digitala hjälpmedel

Bidra till ordning och reda på lagret

Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Har god arbetsmoral och en positiv inställning

Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo

Är noggrann och gillar att jobba mot tydliga mål

Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

Meriterande är om du:

Har erfarenhet av lagerarbete eller orderplock

Har truckkort och erfarenhet av ledstaplare och skjutstativ

Har jobbat med e-handel tidigare

Vi erbjuder dig

Arbete i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter

En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor

Introduktion och upplärning på plats

Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperiod

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Borås

Jobbnummer
9516023


   

