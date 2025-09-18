Orderplockare till modernt lager i Borås
2025-09-18
Orderplockare till lager i Borås
Placeringsort: Borås
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, skift förekommer
Anställningsform: Visstidsanställning med god chans till förlängningPubliceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som orderplockare på ett modernt och välorganiserat lager i Borås. Här blir du en viktig del av ett team där noggrannhet, tempo och samarbete är i fokus. Du kommer att arbeta i ett företag som hanterar e-handelsprodukter till kunder i hela Sverige.
Som orderplockare kommer du bland annat att:
Plocka och packa varor enligt beställningar
Hantera returer och inleveranser
Arbeta med scanners och andra digitala hjälpmedel
Bidra till ordning och reda på lagret
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har god arbetsmoral och en positiv inställning
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Är noggrann och gillar att jobba mot tydliga mål
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande är om du:
Har erfarenhet av lagerarbete eller orderplock
Har truckkort och erfarenhet av ledstaplare och skjutstativ
Har jobbat med e-handel tidigare
Vi erbjuder dig
Arbete i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Introduktion och upplärning på plats
Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperiodSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
