Orderplockare till modern verksamhet
LN Personal AB / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-07-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
LN Personal söker nu en orderplockare för uppdrag hos vår samarbetspartner.
Trivs du med ett praktiskt arbete där noggrannhet, tempo och struktur är viktigt? Har du tidigare erfarenhet av orderplock och lagerarbete? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Som orderplockare kommer du att arbeta med att plocka och hantera material och produkter utifrån order. Du säkerställer att rätt material plockas fram och att arbetet utförs på ett noggrant och effektivt sätt. Rollen innebär att du arbetar nära produktionen och blir en viktig del i att säkerställa ett bra flöde i verksamheten.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av orderplock och som är van vid att arbeta strukturerat och noggrant. Du trivs med ett fysiskt arbete och har inga problem med att arbeta i ett högt tempo när det behövs. Som person är du arbetsvillig, prestigelös och tar gärna egna initiativ för att underlätta för verksamheten och dina kollegor.
Start: Omgående, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, minst 5 veckor med god chans till förlängning
Arbetstider: Varannan vecka dag och kväll. Måndag–fredag kl. 07.30–16.30, Måndag - torsdag 15.00 - 00.00Publiceringsdatum2026-07-22ProfilKvalifikationer
• Har tidigare erfarenhet av orderplock och lagerarbete
• Har truckkort A + B, samt erfarenhet av att köra truck
• Hantera svenska flytande i tal och skrift
Vi söker dig som:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Är strukturerad och har god känsla för ordning
• Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Du arbetar på en modern arbetsplats tillsammans med engagerade och motiverade kollegor.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande!
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
10009510