Orderplockare till e-handelslager i Löddeköpinge, Heltid
2026-01-27
Orderplockare sökes till litet, familjeägt lager i Löddeköpinge utanför Lund. Vi söker dig som gillar att jobba självständigt och är effektiv hela arbetsdagen. Tjänsten gäller heltid mån-fre, ca. 8:30 - 17, och kräver att du är stabil och tillitsfull.
Arbetsuppgifterna innefattar främst att plocka, packa, boka paket och brev för leverans. Även hantering av returer och inleveranser av nya varor till lagret förekommer, samt öppning och stängning av lagret. Tjänsten börjar som provanställning med ambitionen att gå vidare till en tillsvidaretjänst. Erfarenhet av orderplock, lagerarbete eller e-handel är meriterande (att föredra) men är inte ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: winbladimport.ansokan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Winblad Import AB
Kontorsvägen 7
246 43 LÖDDEKÖPINGE
