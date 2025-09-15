Orderplockare sökes till en kund i Eslöv
2025-09-15
Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och arbetsvillig person för ett uppdrag hos en av våra kunder inom livsmedelsproduktion i Eslöv. I denna roll kommer du arbeta med plock och truckkörning i fabriken och lagret.
Du kommer att jobba i ett team, men utför ofta dina uppgifter självständigt efter en tydlig arbetsbeskrivning. Arbetet sker dagtid måndag till fredag, och du blir anställd som konsult via Boxflow.
Det är ett praktiskt arbete med inslag av tyngre lyft, högt tempo och ett stort fokus på noggrannhet.
Arbetsuppgifter
Förberedelse av pallar med flaskor, hinkar, burkar m.m.
Hantering av både lösa produkter och förpackade moduler
Säkerställande av korrekt och säker lastning inför utleverans
Körning av olika typer av truckar, skjutstativ, plocktruck, motviktstruck och A-truck
Vem vi söker
Du som söker har god erfarenhet av lagerarbete och truckkörning, gärna inom industri eller livsmedelsproduktion. Du är en person som är van att ta ansvar, följa instruktioner och arbeta noggrant - även när tempot är högt.
Du trivs med fysiskt arbete, kan hantera tunga lyft och har inget emot monotona moment. Du är dessutom pålitlig, punktlig och arbetar bra både självständigt och i team.
KvalifikationerKrav:
Truckkort A + B
Erfarenhet av truckkörning, framför allt skjutstativ, plocktruck och motviktstruckGod fysik - arbetet kan innehålla tunga lyft
Grundläggande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom livsmedelslager eller produktionsmiljö
Vana av orderplock
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Dajana dajana@boxflow.com 0708198443 Jobbnummer
9509947