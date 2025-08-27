Orderplockare Sökes Till Dagab På Torsvik!
Insitepart AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-08-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
eller i hela Sverige
Insitepart söker nu medarbetare till vår kund Dagab som är belägen på Torsvik i Jönköping. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara orderplock med plocktruck (A2) på deras kyllager, och det kan också kunna innefatta lastning och lossning.
Vi söker dig som trivs med att arbeta på lager i ett bra tempo. Du tycker om att ta ansvar och det är viktigt för dig att göra ett gott arbete med en god kvalitet i fokus. Som person är du hjälpsam och serviceorienterad med kunden i fokus.
Dina arbetstider kommer vara dagtid 07,00-16,00
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Du behöver vara minst 18 år gammal för att vara aktuell för den här tjänsten.
Körkort och truckkort
Tidigare lagererfarenhet är starkt meriterande
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
Datorvana är en bonus
Arbetstiderna kommer vara förlagda på dagtid 07,00-16,00
Låter detta som din nästa utmaning?På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person. Som en del av processen så tillämpar vi bakgrundskontroller på kandidaterna som är aktuella för rollen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9478358