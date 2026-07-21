Orderplockare sökes för extrajobb i Jordbro
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Pokayoke söker nu engagerade och noggranna orderplockare till vår kund i Jordbro.
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete på minst 50 %, och som vill arbeta extra vid sidan av detta. För rätt person finns möjlighet att arbeta minst tre arbetspass i veckan under vardagar, med arbetstider 07.30–16.30.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta med orderplock och hantering av varor. Arbetsdagen kan även innebära utleveranser, sortering samt andra vanligt förekommande uppgifter inom lagerverksamhet.
Vad vi söker
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Du tycker om att arbeta i ett högt tempo och motiveras av att bidra till att arbetet blir utfört på ett effektivt sätt.
Du blir en del av ett positivt team där samarbete är viktigt. Därför ser vi gärna att du är en hjälpsam och engagerad kollega som bidrar med energi och stöttar dina arbetskamrater när det behövs.Kvalifikationer
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt
Du kan arbeta minst 3 dagar i veckan
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Du har möjlighet att arbeta dagtid
Du kan arbeta minst tre vardagar per vecka
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från lagerarbete, restaurang eller flyttbranschen.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Det är inställningen som är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
10007978