Orderplockare sökes för extrajobb i Jordbro
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Sommarjobb som orderplockare på heltid i JordbroPubliceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Pokayoke söker noggranna och engagerade orderplockare till vår kund i Jordbro!
Är du en person som gillar att arbeta strukturerat, noggrant och effektivt? Vi söker nu drivna orderplockare som vill bli en del av vårt team hos vår kund i Jordbro.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete på minst 50 %. Tjänsten är ett extraarbete där du har möjlighet att arbeta regelbundet, minst 4–5 dagar i veckan.
Arbetstiderna är förlagda till vardagar mellan 07.30–16.30.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du främst att arbeta med orderplock och hantering av varor. Arbetsdagen kan även innebära utleveranser, sortering samt andra vanligt förekommande uppgifter inom lagerverksamhet.
Vad vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett öga för detaljer, tar gärna egna initiativ och tycker om att arbeta i ett högt tempo där du får bidra till att arbetsuppgifterna utförs effektivt och med god kvalitet.
Du blir en del av ett engagerat och positivt team där samarbete står i fokus. Vi ser därför gärna att du är en hjälpsam och lösningsorienterad kollega som bidrar med en bra arbetsmiljö och stöttar dina kollegor vid behov.Kvalifikationer
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning (exempelvis studier eller annat arbete) på minst 50 %
Du kan arbeta minst 4–5 dagar i veckan
Du har möjlighet att arbeta dagtid, vardagar mellan 07.30–16.30
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, orderplock, restaurang eller flyttbranschen
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Det är inställningen som är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
10013430