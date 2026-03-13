Orderplockare - Norrort
WeStaff Sweden AB / Lagerjobb / Täby Visa alla lagerjobb i Täby
2026-03-13
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och vill växa som orderplockare och truckförare?
WeStaff Sweden söker nu en Orderplockare & Truckförare till en lager- och logistiknära roll i norra Stockholm. Här får du arbeta med orderplock och truckkörning i det dagliga arbetet, samtidigt som du får möjlighet att lära dig hela lagerflödet och utvecklas långsiktigt i rollen.
Vi söker dig som vill stanna länge och som trivs i ett team där samarbete, ansvar och ödmjukhet är viktiga värderingar. Du behöver vara bekväm med att köra truck i trånga utrymmen och bidra till en stabil arbetsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och ordning.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen som Orderplockare & Truckförare arbetar du med att ta emot, plocka och packa produkter samt säkerställa att godset är korrekt emballerat/färdigställt och redo för leverans eller till produktion.
Du blir en del av ett sammansvetsat lagerteam där noggrannhet, struktur och effektivitet är avgörande för att leveranser ska ske i tid och med rätt kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Truckkörning (skjutstativ-och motviktstruck)
Orderplock både manuellt och med truck
Paketering och emballering enligt plocklistor
Kontroll av produkter mot synliga avvikelser, till exempel repor, fukt eller skador
Transport av färdiga produkter till utleverans
Samarbete med produktionsavdelningen vid förberedelse av material
Bidra till god ordning och hög kvalitet på lagret
Följa rutiner och instruktioner kopplade till arbetsmiljö och kvalitet
Vem är du?
Du trivs i en praktisk lagerroll och gillar att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner. Du är ansvarstagande, noggrann och ödmjuk, och förstår hur kvalitet och tempo påverkar hela leveranskedjan.
Du arbetar lika bra självständigt som i team och bidrar till en positiv laganda. Du är också intresserad av ett långsiktigt arbete där du kan utvecklas i rollen - från orderplock och truckkörning till att få en bred förståelse för hela lagerflödet.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Truckkort (skjutstativ-och motviktstruck, fler behörigheter är meriterande)
B-körkort och tillgång till bil
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av industri eller produktion
Vana vid kvalitetskontroller eller arbete med större produkter
Vana vid arbete med farligt godsÖvrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Arbetstid: Dagtid, Måndag-fredag
Plats: Norrort
Upplägg: Långsiktigt arbeteSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9797744