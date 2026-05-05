Ordermottagare till Saab!
Vill du arbeta i en central roll där du får vara med och säkerställa att produktion och leveranser fungerar smidigt? Vi söker nu en driven och strukturerad konsult som vill bli en del av ett dynamiskt och stödjande team inom kundorderhantering.
I den här rollen får du en viktig funktion i att hantera och koordinera beställningar av inköpt material, från intern förfrågan till leveransklar kundorder.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Startdatum planeras till den 1 juni 2026 och sträcker sig ett år med chanser till förlängning.
Om tjänsten
Som konsult inom orderhantering arbetar du nära interna kunder och produktionen. Du ansvarar för att ta emot, analysera och omvandla förfrågningar till kundorder samt säkerställa att leveranser sker i rätt tid.
Du kommer även att ha en koordinerande roll där du hanterar tillgång och efterfrågan av apparater samt stödjer modifieringsuppdrag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ta emot och hantera inkommande ärenden såsom förfrågningar och beställningar.
• Analysera och omvandla behov till kundorder.
• Hantera uppdrag kopplade till modifiering av apparater.
• Koordinera tillgång av apparater mellan olika interna behov.
• Säkerställa att exportlicenser finns och att leveranser sker korrekt.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, driven och har en god förmåga att skapa överblick även i komplexa flöden.
Vi ser gärna att du:
• Har utbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Är handlingskraftig, målinriktad och har ett högt engagemang.
• Har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska.
• Har erfarenhet av affärssystem (t.ex. ERP/IFS) och Officepaketet.
• Har god datavana och kan arbeta i komplexa systemmiljöer.
Meriterande:
• Erfarenhet av exportkontroll.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se Jobbnummer
9891584