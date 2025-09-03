Ordermottagare till bilverkstad!
2025-09-03
Ordermottagare till bilverkstad i Göteborg - Kundföretag söker serviceminded medarbetare!
Är du en positiv och service-minded person som trivs med kundkontakt och ordning och reda? För kunds räkning söker vi på adacto people nu en serviceinriktad och noggrann ordermottagare. Här erbjuds du en nyckelroll där du är ansiktet utåt mot företagets kunder och ansvarar för den administrativa hanteringen kring service och reparationer.
Om tjänsten:
Kundföretaget är en professionell bilverkstad med högt fokus på kundservice och kvalitet. Som ordermottagare är du den första kontaktpunkten för kunder som lämnar in och hämtar sina bilar samt sköter den viktiga administrationen kring arbetsordrar och bokningar.
Arbetsuppgifter: Ta emot kunder vid inlämning och utlämning av fordon
Hantera inkommande samtal och e-post från kunder
Boka och administrera service- och reparationsjobb
Skapa och följa upp arbetsordrar i verkstadssystem
Kommunikation med mekaniker och kund för att säkerställa tydlig information
Övriga administrativa uppgifter så som fakturering och betalningar.
Vi söker dig som: Är positiv, kommunikativ och har en naturlig känsla för service
Har erfarenhet från liknande kundnära administrativt arbete, gärna inom bilbranschen
Har god datorvana och kan arbeta i olika system (meriterande med Winassist)
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Kundföretaget erbjuder: En social och varierande roll med mycket kundkontakt
En trygg arbetsplats med goda möjligheter till utveckling
Engagerade kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9490385