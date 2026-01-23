Ordermottagare / Administratör till Polyfix AB
2026-01-23
Trivs du i en koordinerande roll där du får kombinera struktur, kundkontakt och administration? Vill du arbeta i ett mindre, tekniskt bolag där alla är viktiga och där din insats verkligen gör skillnad? Då kan rollen som Ordermottagare / Administratör hos Polyfix vara helt rätt för dig.
Om Polyfix AB
Polyfix är en av de ledande tillverkarna av komponenter till lekplatsbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina egna produkter globalt och är välkända för sin kvalitet och service. All produktion sker i Söderköping, där företaget kombinerar hög teknisk kompetens med en modern, automatiserad och robotiserad produktion.Polyfix är ett litet, sammansvetsat bolag med sju medarbetare där samarbetet är tätt och engagemanget högt. Här finns en stolthet i hantverket och produkterna - och en kultur där alla bidrar till att få helheten att fungera.
Om rollen som Ordermottagare / Administratör
Som Ordermottagare / Administratör får du en central roll i Polyfix verksamhet och blir navet mellan försäljning, produktion, lager och kund. Du ansvarar för att registrera och följa upp kundorder i affärssystemet Monitor, säkerställa att rätt produkter produceras i rätt tid och att leveranser håller utlovad kvalitet och ledtid.
Rollen är bred och varierad. Förutom orderhantering arbetar du med planering tillsammans med produktionen, gör inköp, hanterar kunddialoger (Primärt på engelska) och är delaktig i att skapa struktur i flödet från order till leverans. I vissa fall innebär rollen även att du tar fram offerter och gör enklare kalkyler.
Du har kontakt både internt med kollegor i produktionen och externt med kunder och leverantörer. För rätt person finns även möjlighet att följa med på internationella mässor samt bidra till merförsäljning genom att förstå kundens speciella behov.
Arbetstiderna är 06.45-16.00 Måndag till Fredag där du utgår från Polyfix kontor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Registrera, följa upp och hantera kundorder i affärssystemet Monitor.
Säkerställa att orderbekräftelser, leveranser och tider stämmer.
Planera tillsammans med produktion och lager utifrån kapacitet och kundbehov.
Hantera kundärenden via telefon och mejl.
Genomföra inköp av material och komponenter.
Vara behjälplig i offerter, kalkyler och övrig administration vid behov.
Om dig
Vi tror att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en roll där du får ta ansvar och ha många kontaktytor. Du är kommunikativ, serviceinriktad och tycker om att skapa goda relationer, både internt och externt.
Eftersom Polyfix är ett mindre bolag behöver du vara prestigelös och nyfiken. Här lyckas du om du är orädd, tar egna initiativ och vill förstå verksamheten på djupet från produktion till kund. Du gillar att ha koll på detaljer, men kan också växla tempo när det krävs.
Viktigt för rollen:
Erfarenhet av orderhantering, administration eller liknande koordinerande roll
God datorvana, särskilt i Microsoft Office
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar
God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Körkort B.
Meriterande:
Erfarenhet av affärssystemet Monitor, eller liknande system.
Erfarenhet från tillverkningsföretag eller teknisk verksamhet med förståelse från produktion till kund.
Vana av inköp eller enklare offertarbete.
Polyfix erbjudande
Hos Polyfix får du arbeta i ett stabilt bolag med modern produktion, hög teknisk nivå och korta beslutsvägar. Här är alla viktiga, och du får en roll med stort ansvar, variation och möjlighet att påverka vardagen.
Du blir en del av ett team som trivs tillsammans och där engagemanget är högt. Som extra uppskattning erbjuder bolaget bland annat massage var tredje vecka och en arbetsmiljö där man värnar om varandra. Bolaget är också väldigt välmående och kommer från flera bra år av goda resultat.Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Arbetstider: Dagtid - 06.45-16.00.
Placering: Söderköping.
Lön: Enligt överenskommelse.
Körkort: B
Låter rollen som Ordermottagare hos Polyfix intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940), https://polyfix.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polyfix AB Kontakt
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9700824