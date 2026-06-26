Orderkoordinator till Hoval AB
Hoval AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-06-26
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Hoval AB ingår i Hoval Group, som är en familjeägd koncern med säte i Liechtenstein. Koncernen har 3 000 anställda. På siten i Jönköping arbetar idag 70 medarbetare. Vi jobbar inom området energiåtervinning och tillverkar roterande värmeväxlare. Läs mer på www.hoval-energyrecovery.com.
På Hoval är säkerhet och god arbetsmiljö viktiga frågor och är nyckeln för att du ska trivas på arbetsplatsen. Du kommer arbeta tillsammans med ett engagerat och kompetent team där ni tillsammans tar ansvar och bidrar i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Koordinera utleveranser med orderavdelning, produktion och planering
• Skapa utgående leveranser med alla dokument och exportdokument (fakturor, ursprungscertifikat mm)
• Organisera och boka transporter med olika transportörer
• Skapa leveranser i SAP transport modul
• Skapa kundfakturor samt internfakturor
• Kontrollera fraktfakturor mot fraktsedlar samt upprätta kostnader i SAP
• Orderregistrering
• Svara i telefon
• Kundsupport
• Samarbeta med säljteam Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
• Erfarenhet av kundservice, orderläggning och logistik
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Kunskap i tyska är meriterande
• God datavana och erfarenhet av något affärssystem Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och har ett positivt bemötande både internt och externt. Du är bra på att samarbeta och kan ta egna initiativ. Rollen kräver att du är driven, prestigelös, ordningsam och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad erbjuds du hos Hoval?
På Hoval är vi övertygade om att framgång nås genom att jobba tillsammans i team. Här är medarbetarna vår viktigaste resurs, där delaktighet och glädje är de två viktiga delarna som genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra och är måna om att skapa en bra arbetsmiljö. Vi jobbar med ständiga förbättringar och lägger fokus på att utveckla våra processer i en framåtandad företagskultur. Vi erbjuder en anställning i ett stabilt bolag, regelbunden friskvård samt god och säker arbetsmiljö.
Urvalet sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Maila din ansökan till denise.van@hoval.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: denise.van@hoval.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoval AB
(org.nr 556592-8982)
Hedenstorpsvägen 4 (visa karta
)
555 93 JÖNKÖPING Jobbnummer
9981964