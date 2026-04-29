Orderkoordinator | Lernia | Ludvika
2026-04-29
Om rollen
På plats
Anställningsform: Heltid
Vi söker nu en administrativ resurs inom orderhantering till vårt team. Rollen är en instegsposition (S1) och passar dig som är i början av din karriär eller vill ta första steget inom orderadministration och kundsupport. Arbetet är till stor del rutinbaserat och följer etablerade processer och standardrutiner, med stöd och handledning från mer erfarna kollegor.
I rollen som Orderadministratör ansvarar du för att säkerställa en effektiv och korrekt orderhantering samt bidra till hög kundnöjdhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Orderregistrering, orderuppföljning och orderutskick
Hantering av offertförfrågningar och stöd till kunder i orderprocessen
Säkerställa att order levereras i tid enligt fastställda riktlinjer och standarder
Granska och följa upp order samt identifiera och lösa eventuella avvikelser eller fel
Fungera som huvudkontaktperson för kunder över hela världen
Intern samordning mellan teknikavdelning, inköp, försäljning, planering, produktion och leverans
Projektuppföljning och rapportering till kunder samt interna avdelningar
Stöd i frågor kopplade till betalning och fakturering av order
Om dig
Detta är en instegsroll som inte kräver tidigare erfarenhet inom orderhantering. Du får introduktion och arbetar enligt tydliga rutiner.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Trivs med administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter
Är serviceinriktad och tycker om att ha kontakt med kunder
Har god samarbetsförmåga och kan samordna mellan olika funktioner
Har grundläggande datorvana
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av administration, kundservice eller ordersystem är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En stabil heltidstjänst med arbete på plats
En bra introduktion och handledning i en instegsroll
Möjlighet att bygga erfarenhet inom orderhantering och intern samordning
Ett samarbetsinriktat arbetsklimat med flera kontaktytor inom organisationen
