Orderkoordinator
Logent Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Staffanstorp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Staffanstorp
2026-06-23
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Vi söker nu en engagerad Orderkoordinator till kund inom livsmedels- och dryckesbranschenOm tjänsten
I rollen som orderkoordinator har du ett helhetsansvar för det utgående orderflödet - från registrering till leverans och uppföljning. Du arbetar nära både kunder och interna funktioner, samt bidrar till att säkerställa ett effektivt och kvalitativt arbetssätt där samarbete och flexibilitet står i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Registrera, administrera och följa kundorder (inrikes och utrikes)
Koordinera med utesäljare kring direktorders, nyheter, varuprover
Hantera orderändringar, restnoteringar, reklamationer och returer
Boka och följa upp externa transporter
Stötta lagerpesonalen i den dagliga planeringen, samt vara behjälplig vid inventeringar och displaybyggen
Dina personliga egenskaper
Värdesätter samarbete
Har en god kommunikativ sida
Arbetar strukturerat, proaktivt och med god service i fokus
Är flexibel, prestigelös och positivPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll inom orderhantering och logistik (gärna inom livsmedelsbranschen)
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska; tal och skrift
Mycket god systemvana
Erfarenhet av en roll där du samverkar med olika avdelningar och aktörer
Bekväm med en Office First-policy. I denna roll krävs det att du vill, och kan, vara på plats på kontoret under kontorstider måndag-fredag
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i affärs- och lagersystemen Visma Business och/eller Apport
Erfarenhet av import- och exportärenden, gärna inom livsmedelsbranschen
Mer om rekryteringsprocessen
Vi söker dig som kan tillträda rollen senast den 3 augusti 2026. Tjänsten avser heltid. Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956112-2066357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Gamlemark (visa karta
)
225 93 LUND Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9974981