Orderkoordinator
The Place AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-12
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad roll där kundservice, administration och problemlösning står i fokus? Nu har du chansen att bli en del av ett spännande och snabbväxande företag inom FMCG.
Vi söker nu en engagerad orderkoordinator som vill vara med och bidra till en positiv kundupplevelse och en effektiv orderhantering. Du blir en del av ett härligt gäng och kommer att ha ett tätt samarbete med logistikavdelningen. Företaget arbetar i SAP.
Kontoret ligger centralt i Stockholm och erbjuder en modern och trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Om rollen
Som orderkoordinator ansvarar du för att ge kunder professionell service och säkerställa att orderflödet fungerar smidigt. Rollen är varierad och passar dig som trivs med att ha många kontaktytor och tycker om att kombinera service med administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Kundservice via telefon och e-post
Orderhantering och administration
Hantering av reklamationer och kundärenden
Fakturafrågor och uppföljning
Samarbete med logistikteamet för att säkerställa effektiva leveranser
Löpande administrativa uppgifter kopplade till kund- och orderhanteringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från en liknade roll
Har mycket goda kunskaper i SAP
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SAP Hana
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Kommunikativ och lyhörd
Strukturerad och noggrann
Flexibel och prestigelös
En lagspelare som trivs med att samarbeta med andra
Du har förmågan att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och behåller ett positivt förhållningssätt även när tempot är högt.Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Stockholm
Hybridarbete möjligt efter genomförd introduktion
Initialt ett konsultuppdrag via The Place på 4-6 månaderSå ansöker du
Låter det här som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot att höra från dig.
The Place – Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7897393-2049795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9960778