Orderkonstruktör
Ikett Personalpartner söker nu efter en Orderkonstruktör (beredare/utvecklare) till en av våra kunder i Malmö.
Vill du arbeta i en viktig roll där du är länken mellan kundens behov och produktionens resultat?
Hos vår kund får du arbeta i en tekniskt, kreativ miljö inom storkökslösningar.
I rollen som orderkonstruktör kommer du främst att arbeta med orderkonstruktion efter kunders behov och önskemål.
Vidare ingår upprättande av tillverkningsspecifikationer, framtagning av tekniska underlag och teknisk dokumentation.
• Du arbetar självständigt, men i nära kontakt med både våra kunder och vårt produktionsteam.
• Du anpassar lösningar efter kundens behov och förutsättningar
• Du kommer att arbeta i AutoCad & Inventor.
• Du kommer att vara delaktig i hela processen - från order till färdig produkt.
Arbetet är förlagt på dagtid med start enligt överenskommelse. Om företaget
Verksamheten utvecklar, tillverkar och säljer rostfri storköksutrustning.Profil
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av produktionsmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker:
• Har teknisk bakgrund.
• Har grundläggande kunskaper i AutoCAD och Inventor.
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
• Trivs med självständigt arbete och varierande uppgifter.
• Har god kommunikativ förmåga, både i kontakt med kunder och internt.
Tidigare erfarenhet som orderkonstruktör, beredare eller liknande är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vilja att lära.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
