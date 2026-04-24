Orderhjälte - logistik & orderhantering i globalt flöde (Lund)
2026-04-24
Vill du vara navet som får ett globalt orderflöde att rulla utan avbrott? Som Orderhanterare i Lund blir du spindeln mellan lager, kunder och transporter och en nyckelperson från order till leverans i en internationell logistikmiljö.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Som Orderhandläggare vid vår klients distributionscenter får du en central roll i att säkerställa att kundordrar hanteras effektivt och korrekt från system till leverans. Du kommer att arbeta med komplexa flöden på en global marknad och vara en viktig länk mellan interna avdelningar och externa parter. Rollen kräver både systemkompetens och förmåga att navigera i en dynamisk miljö med fokus på proaktiva lösningar. Du arbetar nära lager, transportörer, säljorganisation och internationella kunder för att säkerställa att leveranser sker i tid och enligt överenskomna villkor.
I denna roll anställs du av Academic Work och är ute på uppdrag hos vår kund. Dina arbetsuppgifter
Arbetet som Orderhandläggare innebär att du hanterar och koordinerar orderflöden för en global marknad, från mottagande i affärssystem till bokning av frakt och hantering av relevanta dokument. Du kommer att vara nyckelperson i att lösa logistiska utmaningar och säkerställa smidiga leveranser.
Hantera och följa upp kundorder i affärssystem (ERP)
Hantera exportdokumentation och tullfrågor för globala leveranser.
Boka frakt och säkerställa korrekta leveransvillkor (Incoterms).
Kommunicera med interna funktioner och externa partners globalt (säljare, lagerpersonal och transportörer)
Övervaka och säkerställa ett smidigt orderflöde från lagersaldo till slutleverans.
Proaktivt identifiera och lösa problem vid avvikelser eller förseningar i leveranskedjan.
Säkerställa hög noggrannhet vid datainmatning i affärssystem.
Vi söker dig som
Gymnasieutbildning
Utmärkt kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Har en god systemvana (ERP) - du har erfarenhet av att arbeta i större affärssystem.
Har grundläggande förståelse för order- och logistikflöden, inklusive lagerprocesser, plocktider och leveransvillkor (Incoterms)
Har en god stressresistens och förmåga att prioritera i en föränderlig miljö.
Har en vana av Internationell hantering. Du har erfarenhet av exportflöden, tullhantering och fraktbokningar i en internationell miljö.
Hög noggrannhet i arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Dynamics 365 Finance & Operations, SAP eller liknande flödesorienterade system
Eftergymnasial utbildning inom logistik, inköp eller internationell handel.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Socialt självsäker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VL19U9".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
