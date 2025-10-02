Orderhanterare till kundcenter i Backamo
Vill du arbeta i en tillverkande verksamhet där kundservice, produktion och försäljning samarbetar tätt? Är du lösningsorienterad, kommunikativ och van att arbeta självständigt? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vår kund är ett svenskt företag med huvudkontor i Bålsta och produktion i både Bålsta och Backamo. Totalt är dem 56 medarbetare som tillsammans utvecklar och säljer byggnadsämnesmaterial främst spackel och betong till återförsäljare och byggföretag i Sverige och Norge. Verksamheten präglas av engagemang, samarbete och kvalitet i alla led.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker nu en kundservicemedarbetare till vår kunds enhet i Backamo, där du blir en viktig länk mellan kunder och produktion. Du kommer att arbeta på plats heltid, med nära kontakt både med produktionen i Backamo (ca 14 medarbetare) och våra två kundservicekollegor i Bålsta. Du rapporterar till försäljningschef.Dina arbetsuppgifter
• Handläggning av order
• Transportbokningar
• Beställning av handelsvaror
• Lagerflytt av material mellan fabrikerna och våra lager.
• Kontering av fakturor
• Fakturering
• Meddela produktion vid behov av produkter och tillverkningsvaror.
• Hjälpa övriga avdelningar med statistik och annan information från affärssystem.
• Beräkning av kundbonus i samråd med närmaste chef eller ansvarig säljare
• Verka för att ledningshandboken efterlevs
• Allmän städning och skötsel av lokaler och utrustning
• Tillkommande arbetsuppgifter enligt aktuella behov
• Aktivt medverka till att de dagliga arbetsuppgifterna genomförs på bästa sätt
• I övrigt medverka positivt till att uppfylla Combimix mål samt att utvecklas framåt
Vem är du?
Vi tror att du har
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter - minst 5 års erfarenhet
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Produktkännedom
• Systemvana
• B- körkort
Om verksamheten
Poolia är ett av Sveriges mest erfarna företag inom rekrytering och personaluthyrning inom tjänstemannasektorn. Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Som konsult hos Poolia får du dessutom tillgång till en engagerad och närvarande Konsultchef som följer dig genom hela uppdraget. Vi finns här som stöd, ser till att du trivs i din roll och hjälper dig att utvecklas både professionellt och personligt. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och uppskattad som en viktig del av vårt team Ersättning
