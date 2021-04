Orderhanterare för uppdrag till vår kund i Lund! - Poolia Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Lund

Poolia Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund2021-04-072021-04-07Vi söker nu en orderhanterar med helhetsansvar från att ordern kommer in till leverans. Uppdraget är med start omgående och förväntas pågå i 5 månader med chans till förlängning. Låter detta som något för dig? Sök redan idag, urval och intervju er hålls löpande.Dina arbetsuppgifter i huvudsakDu kommer att arbeta på en avdelning som består av fyra produktionslinjer inom tillverkning, montage, testning av processmoduler och produkter.Din roll kommer vara att hantera ordern från att den kommer in till och med leverans. Några av de arbetsuppgifter rollen innebär är:Registrering av order i avdelningens systemAnsvara för orderhanteringen från Order in/till och med leveransFastställt orderflöde och upprättat tidsplan.Samordna interna och externa aktiviteter i order.Ansvara för att routing (operationer i SAP) är rätt och speglar verkligheten.Informera löpande kund om ändringar, kompletteringar, ökad kostnad, längre leveranstid osv. under orderns gång.Driva och avhjälpa avvikelser uppkomna i orderflödet.Ekonomisk uppföljning och rapportering per orderArbetet är förlagt på kontorstider måndag till fredag och arbetet utförs från kundens kontor i Lund.Vem är du?Du har erfarenhet sedan tidigare i att arbeta med orderhantering från inkommande order till och med leverans. Det är mycket meriterande om du arbetat i SAP R/3.Har du en teknisk bakgrund är detta också mycket meriterande.Som person är du framåt, strukturerad, gillar att hantera många olika saker samtidigt som du har förmågan att prioritera. Du har en hög samarbetsförmåga, är serviceminded och tar ansvar.Du talar och skriver flytande svenska och engelska.Varmt välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Poolia Sverige AB5675467