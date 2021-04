Orderhanterare för uppdrag till vår kund i Göteborg! - Manpower AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-14Vem söker vi?Vi på Manpower söker nu en organiserad och driven orderhanterare med start omgående till vårt uppdrag i Göteborg. Vi ser gärna en person som brinner för administration, som gillar att hålla ordning på filer, siffror, mappar och är duktig på att styra upp och skapa struktur. Någon som är flexibel och som inte är rädd för att hugga in där det behövs och som är öppen för att ta sig an nya arbetsuppgifter. Det finns stora möjligheter till utveckling och att supportera i olika förbättrings-/businessprojekt inom bland annat nya marknader. Stort fokus på personliga kvalifikationer såsom service-minded, pigg & glad.Vi söker nu en orderhanterar med helhetsansvar från att ordern kommer in till leverans. Uppdraget är med start omgående och förväntas pågå till årsskiftet med chans till förlängning. Låter detta som något för dig? Sök redan idag, urval och intervju er hålls löpande.Dina arbetsuppgifter i huvudsakDu kommer att arbeta på en avdelning som består av fyra produktionslinjer inom tillverkning, montage, testning av processmoduler och produkter.Din roll kommer vara att hantera ordern från att den kommer in till och med leverans. Några av de arbetsuppgifter rollen innebär är:Huvudansvar:Daglig orderhantering - Alla marknader med Extras Ange order till PULS, PO-skapande till partners och försäljningsenheter, statusändringar på order, administration av returer, administration av vinterhjulstransporter, kundsupport Relationscenter med kundrelaterade frågor och supportföretagsledning i Extras-relaterat projekt etc.Registrering av order i avdelningens systemAnsvara för orderhanteringen från Order in/till och med leveransFastställt orderflöde och upprättat tidsplan.Samordna interna och externa aktiviteter i order.Informera löpande kund om ändringar, kompletteringar, ökad kostnad, längre leveranstid osv. under orderns gång.Driva och avhjälpa avvikelser uppkomna i orderflödet.Ekonomisk uppföljning och rapportering per orderArbetet är förlagt på kontorstider måndag till fredag och arbetet utförs från kundens kontor i Göteborg.Hur söker jag tjänstenDet är enkelt! Klicka på ansökningsknappen. Registrera ditt CV på http://manpower.se. Notera att vi INTE tar emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Vid tekniska frågor om din ansökan vänligen kontakta Manpowers Webbsupport på 020-26 51 00Vid andra frågor får du gärna maila mig på karina.vilca@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-21Manpower AB5692521