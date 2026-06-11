Orderhanterare
NKT HV Cables AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-06-11
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy.
Job description:Bli en del av vårt team på Testing i Karlskrona
Är du en strukturerad person med tekniskt intresse som trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu en Orderhanterare till vår testverksamhet på NKT i Karlskrona.
Om rollen
Som Orderhanterare hos oss får du en nyckelroll i vår testverksamhet där du ansvarar för att hantera och koordinera interna testordrar från start till överlämning. Du arbetar nära våra projektledare, ingenjörer och planerare för att säkerställa att varje testorder är genomförbar, korrekt planerad och tydligt kommunicerad.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under perioden 24 augusti 2026 – 30 april 2028.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera inkommande testordrar och koordinera dessa mellan olika siter
Utföra feasibility-bedömningar enligt etablerad process
Hålla ordning på statistik och uppföljning av öppna ärenden
Genomföra överlämningar till projektledare
Samarbeta med kollegor i både Sverige, Indien och Tyskland
Arbeta med förbättringar i orderhanteringsprocessen
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där många olika funktioner samverkar. Du kommer att ha kontakt med både svenska och internationella kollegor, vilket gör att god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja är avgörande. Det här är en perfekt roll för dig som gillar att ha många bollar i luften, har ett tekniskt intresse och vill vara med och bidra till att vår testverksamhet fungerar smidigt och effektivt.
Utöver detta har du även:
Ingenjörsutbildning eller erfarenhet av HVDC-testning
Ett strukturerat, organiserat och kommunikativt arbetssätt
Ett intresse för testverksamhet och trivs i en teknisk miljö
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av orderhantering eller projektadministration är meriterande
Kontakt och ansökan
Vi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 2026‐07-05. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighet- och kapacitetstester kan ingå i vår rekryteringsprocess.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommaren.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer – Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243
Ledarna – Roger Jönsson, +46 455 55 911
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8541-44239570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Kontakt
Mrs.
Agnes Carlsson +46 707592839 Jobbnummer
9960239