Orderhandläggare till uppdrag i Sala!
Är du en strukturerad lagspelare med tekniskt intresse och erfarenhet av internationell kundservice? Vår kund, en världsledande aktör inom industriella lösningar, söker nu en orderhandläggare till sitt team i Sala. Här får du en nyckelroll i hjärtat av verksamheten där du ansvarar för hela kedjan - från ordertecknande till leverans av komplexa pumpar.Publiceringsdatum2026-03-15Om tjänsten
Som orderhandläggare kommer du att spela en central roll i hanteringen av komplexa orders för pumpar. Rollen innebär att du är med i hela orderkedjan, från skapande till leverans, och agerar som en nyckelkontaktpunkt internt och externt. Du kommer tillhöra ett team på fem personer som också utgår ifrån kontoret i Sala.
Du erbjuds
Vi erbjuder en strukturerad introduktion, konkurrenskraftig lön och en möjlighet att jobba på ett stort globalt bolag. Uppdraget stäcker sig initialt fram till sommar men även möjlighet till förlängning därefter.Dina arbetsuppgifter
Rollen som orderhandläggare innebär att du kommer att hantera hela orderflödet för komplexa pumpar, från initialt utkast till slutförd leverans. Du kommer att arbeta i en global miljö med täta kontakter både internt och externt.
Skapa orderutkast och hantera order i företagets interna system (PST).
Koordinera orderflödet med interna avdelningar som design och planering.
Följa och säkerställa orderns framsteg genom hela processen.
Kommunicera dagligen med internationella säljkontor och externa partners.
Ansvara för orderhantering av pumpar i SAP.
Upprätthålla tät kontakt med interna avdelningar globalt.
Bidra till en smidig och effektiv orderhanteringsprocess.
Vi söker dig som
Innehar en gymnasieexamen eller högre.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft 365.
Grundläggande kunskaper i SAP.
Starkt kundfokus och servicekänsla.
Ett proaktivt driv och intresse för att lära sig.
Det är meriterande om du har
Teknisk bakgrund eller ett genuint tekniskt intresse.
Har tidigare erfarenhet av en likande roll.
Jobbat på ett internationellt bolag.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DRYEJY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
