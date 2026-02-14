Orderflödesadministratör till spännande uppdrag inom vården
Trivs du med administrativa system och vill spela en central roll i att säkra leveranskedjan för en meningsfull verksamhet? Vi söker nu en engagerad konsult för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom vårdsektorn!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Logistik- och orderflödesansvarig kliver du in i hjärtat av organisationens operativa flöde. Det här är inte bara en administrativ tjänst, utan en roll där du blir "limmet" som håller ihop kedjan mellan verksamhetens behov, inköpsavdelningens strategier och leverantörernas leveransförmåga.
Ditt huvuduppdrag är att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Eftersom uppdraget sker under en interimsperiod medan kunden rekryterar långsiktigt, innebär det att du snabbt får sätta dig in i komplexa flöden och ta ett stort ägarskap över dina processer från dag ett.
Du erbjuds Som konsult hos Academic Work blir du en del av vårt nätverk och får chansen att utvecklas hos attraktiva arbetsgivare. I den här rollen kliver du in hos vår kund, en välkänd aktör inom sjukvård och omsorg, som just nu sitter i en spännande utvecklingsfas.
Dina arbetsuppgifter
Ditt fokus ligger på att säkerställa att order- och leveransflöden fungerar effektivt och korrekt.
• Hantera och administrera orderflöden i inköpssystem.
• Monitorera leveranser och hantera förseningar proaktivt.
• Utreda och lösa logistiska avvikelser med leverantörer och interna parter.
• Agera kontaktperson och koordinera mellan funktioner för att optimera flödet.
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av operativt arbete inom logistik, orderhantering eller leveransuppföljning.
• God vana av att arbeta i affärs- eller inköpssystem.
• Avancerade kunskaper i Excel.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• YH- eller högskoleutbildning inom logistik, inköp eller Supply Chain.
• Erfarenhet från sjukvård, medicinteknik eller liknande reglerade miljöer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en välkänd aktör inom sjukvård och omsorg, som just nu sitter i en spännande utvecklingsfas. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
