Orderberedare
OnepartnerGroup Östergötland AB / Inköpar- och marknadsjobb / Motala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Motala
2026-06-12
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Har du god känsla för kundservice, eget driv och erfarenhet av administration? Vill du arbeta med marknadsledande produkter på ett internationellt företag? Nu finns möjlighet till en stimulerande tjänst som Orderberedare på Arla Plast i Borensberg!
Om Arla Plast
Arla Plast är en ledande tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial med ett brett spektrum av användningsområden bland annat inom säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer och andra byggrelaterade applikationer. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg och totalt sex produktionsanläggningar i Sverige, Tjeckien, Spanien och Finland samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast omsätter cirka 1 400 MSEK, har cirka 400 medarbetare och levererar till mer än 1 200 kunder i över 50 länder.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi behöver nu förstärka vår orderavdelning med en orderberedare. Tjänsten innebär daglig kontakt med kunder runt om i världen, framför allt i Europa, gällande orderärenden och leveransfrågor. Du arbetar primärt i vårt affärssystem Jeeves, men även i Officepaketet. Arbetet sker på plats på vårt huvudkontor i Borensberg, men möjlighet finns att arbeta på distans en dag per vecka tisdag, onsdag eller torsdag. Arbetstiderna är kl 08.00-16.45 med tillämpning av flextid.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Kundservice gentemot såväl direktkunder som agenter
• Samarbete med säljare, produktchefer, produktions- och leveransplanering
• Offerering
• Orderhantering (registrera, bereda och skapa tillverkningsorder)
• Reklamationshantering
Vi erbjuder dig:
• Ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete där du har många interna och externa kontaktytor varvat med administrativa arbetsuppgifter
• Engagerade, stöttande och erfarna kollegor med gemensamt fokus
• Möjlighet att få arbeta med marknadsledande produkter i ett kundorienterat företag
Tjänsten kommer att tillsättas enligt överenskommelse och är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning på 6 månader.Profil
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom administration och kundservice, gärna med fokus på order och leverans inom tillverkningsindustrin. Du har en avslutad gymnasieexamen och med fördel även eftergymnasial utbildning inom logistik, försäljning, teknik eller annat som vi bedömer relevant för tjänsten. Du hanterar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift, andra språkkunskaper är meriterande. Du är även van användare av Officepaketet.
Som person är du en ödmjuk och prestigelös lagspelare som är skicklig på att ge professionell kundservice och att bygga relationer. Du är självgående, har god ansvarskänsla och uppskattar att samarbeta med dina kollegor. Vi ser gärna att du som söker även har stort eget driv, är lösningsorienterad och analytisk.
Vårt erbjudande
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team med erfarna kollegor som delar ett gemensamt fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Du får möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter i ett internationellt och kundorienterat företag där professionalism och långsiktighet präglar verksamheten.
Utöver detta erbjuder vi självklart trygga och attraktiva anställningsvillkor, såsom kollektivavtal, friskvårdsförmåner och olika personalsociala aktiviteter – allt för att du ska trivas, utvecklas och känna dig välkommen hos oss.Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få ett sms och ett mejl från vår digitala rekryteringsassistent Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG). Där får du en länk för att besvara några urvalsfrågor kopplade till tjänsten.
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikael Wetter på tel 0722-242477 eller e-post mikael.wetter@onepartnergroup.se
(mailto:mikael.wetter@onepartnergroup.se
) eller rekryterare Julius Danielsson på tel 073-8757982 eller e-post julius.danielsson@onepartnergroup.se
(mailto:julius.danielsson@onepartnergroup.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.arlaplastgroup.com/
591 75 BORENSBERG Arbetsplats
Arla Plast AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
9962389