Orderadministratör till Wiklunds
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Järfälla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Järfälla
2026-06-30
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, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
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Är du en serviceinriktad och strukturerad person som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor? Gillar du att ge god service, hantera flera uppgifter samtidigt och bidra till att vardagen flyter på? Då kan det vara dig vi söker som orderadministratör hos Wiklunds!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som pågår till och med januari 2027. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Wiklunds.Om företaget
Wiklunds är ett privatägt logistikföretag som erbjuder en stor bredd av tjänster inom transport, lagring, bygglogistik, avfall, återvinning och återbruk. Inom koncernen bedrivs även en komplett lastbilsverkstad med full ackreditering. Wiklunds är ett välrenommerat tjänsteföretag inom transport-, bygg- och återvinningsbranschen. Företaget har sin huvudverksamhet i Mälardalen med driftkontor i Järfälla, Bro, Huddinge och Uppsala samt på olika byggprojekt inom Storstockholm och Uppsala. Företaget omsätter drygt 300 miljoner och har ca 200 anställda. Hos Wiklund blir du en del av ett engagerat och glatt team som har nära till samarbete och humor i vardagen.
För mer information om Wiklunds besök gärna wiklunds.se.Dina arbetsuppgifter
Som orderadministratör hos Wiklunds har du en viktig roll i den dagliga verksamheten där du säkerställer ett smidigt flöde från inkommande beställning till administration. Du har daglig kontakt med kunder via telefon och e-post, tar emot och registrerar order samt hanterar olika administrativa uppgifter kopplade till verksamheten. Rollen passar dig som trivs med att ge god service, arbeta strukturerat och hålla ordning även när tempot är högt.
Du blir en del av ett engagerat team och arbetar från kontoret i Kallhäll, Järfälla. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07.00–16.00.
Arbetet innebär att:
Ta emot och registrera inkommande beställningar
Hantera kundkontakt via telefon och e-post
Säkerställa att order registreras korrekt och följs upp vid behov
Utföra löpande administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde
Bidra till en hög servicenivå och ett professionellt bemötande gentemot kunder
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 1 års erfarenhet av administrativt arbete, orderhantering eller kundservice
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika affärs- eller ordersystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet från transport-, logistik- eller återvinningsbranschen
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, lyhörd och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du är flexibel och trivs i ett högt arbetstempo. Vidare har du en god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt där du bidrar till att skapa en smidig vardag för både kunder och kollegor.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Kallhäll, Järfälla Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986129-2077185". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9984716