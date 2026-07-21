Orderadministratör till uppdrag i Sala!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sala
2026-07-21
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Är du en strukturerad lagspelare med god processförståelse för supply chain och logistik? Vår kund, en världsledande aktör inom industriella lösningar, söker nu en orderadministratör till sitt team i Sala. Här får du en nyckelroll i hjärtat av verksamheten där du ansvarar för hela kedjan – från orderregistrering och leveransuppföljning till tät kontakt med kunder och interna avdelningar.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som orderadministratör spelar du en central del i hanteringen av försäljningsorder. Du arbetar med hela orderkedjan och säkerställer ett smidigt flöde från det att ordern tas emot tills att material och produkter levereras. Rollen innebär mycket kundkontakt samt ett nära samarbete med interna avdelningar som inköp, produktion och logistik. Du kommer att tillhöra ett team på fem personer med bas på kontoret i Sala.
Du erbjuds
Ett långsiktigt uppdrag via oss på Academic Work där ambitionen är att du på sikt ska bli direktanställd hos vår kund.
En introduktion och goda utvecklingsmöjligheter i en internationell miljö.
Erfarenhet från ett stort globalt bolag.Dina arbetsuppgifter
I rollen som orderadministratör har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag där du bland annat kommer att:
Ta emot, registrera, koordinera och övervaka försäljningsorder.
Hantera orderändringar och orderavbokningar.
Följa och säkerställa orderns framsteg genom hela processen.
Kommunicera dagligen med internationella säljkontor och externa partners.
Arbeta aktivt i SAP och andra interna IT-system.
Upprätthålla tät kontakt med interna avdelningar globalt, både skriftligt och muntligt.
Bidra till en smidig och effektiv orderhanteringsprocess.
Vi söker dig som
Erfarenhet av exempelvis orderhantering, säljstöd, inköp eller dokumentationsarbete.
Innehar en gymnasieexamen eller högre.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft 365.
Grundläggande kunskaper i SAP.
Starkt kundfokus och servicekänsla.
Ett proaktivt driv och intresse för att lära sig.
Det är meriterande om du har
Teknisk bakgrund eller ett genuint tekniskt intresse.
Erfarenhet av arbete i en internationell organisation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "G01RGP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Kopparlundsvägen 12 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10008481