Orderadministratör till Gefle Wood i Hedesunda
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gävle Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gävle
2025-09-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Östhammar
, Hedemora
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att arbeta som orderadministratör på Gefle Wood i Hedesunda. Är du en organiserad och serviceinriktad person med ett intresse för logistik och administration kan det här vara rätt tjänst för dig! Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande och behovet är omgående.
OM TJÄNSTEN
Gefle Wood är det familjeägda företaget som förädlar trävaror av hög kvalité. De erbjuder hyvleri, träskyddsbehandling och försäljning mot bygghandel samt bränslebriketter för större värmeverk. Nu vill de välkomna ytterligare en orderadministratör till teamet!
Uppdraget beräknas pågå initialt fram till hösten 2026 för att täcka upp under en föräldraledighet. För att komma in i rollen på bästa sätt kommer du få en introduktion och upplärning så du kommer in i rollen på ett bra sätt. Totalt är de 14 medarbetare på företaget och dina kollegor arbetar såväl på kontor som i produktion. Tjänsten är på heltid, vardagar mellan 07-16 och du förväntas att arbeta på kontoret i Hedesunda.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
• Hantera samt registrera ordrar
• Hantera transportadministration och reklamationer
• Föra in inkommande virke i lagersystemet
• Ha kontakt med kunder, chaufförer eller andra kontrakterade aktörer
• Vara ute i verksamhet och produktion för att kontrollera och samla in underlag för att uppdatera lagersaldo i system
• Skapa och skicka fakturor samt hantera enklare arbetsuppgifter inom ekonomi
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom exempelvis administration, kundkontakt eller ett serviceinriktat yrke
• Har B-körkort samt tillgång till egen bil då det inte finns bussförbindelser ända fram till kontoret
• Har god system- och datavana
Vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat i bygghandel, träindustri eller med liknande arbetsuppgifter. Det är också meriterande om du tidigare arbetat i ett affärssystem eller har erfarenhet av faktura/ekonomiarbete.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är det viktigt att du är självgående, strukturerad och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du är van vid att hantera olika arbetsuppgifter samtidigt och inte rädd för att knyta kontakter och bilda relation med såväl kollegor som kunder. Rollen går främst ut på intern administration och logistik, men du behöver också vara öppen för att ta tag i andra arbetsuppgifter när det väl behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Gefle Wood på deras hemsida. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9515377