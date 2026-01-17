Orderadministratör/packare

MT gross i Sävsjö AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sävsjö
2026-01-17


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sävsjö, Vetlanda, Nässjö, Eksjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MT gross i Sävsjö AB i Sävsjö

Vi säljer sängar,sängkläder,djurprodukter mm
Vi söker nu en person som kan ta emot order via dator,skriva ut sköta mail mm och packa varor till kund. Du behöver ha bra datavana och vara flexibel. Jobbet är omväxlande med olika arbetsuppgiter.Du ska behärska svenska i skrift och tal flytande. Arbetsplatsen ligger i Sävsjö.
Tjänsten är halvtid till att börja med
Du kommer att få börja med några dagars inlärning. Välkommen att söka! Skicka din ansökan till mikael@hemofritid.se

Annonsen är för vårat andra bolag Hem&Fritid i sävsjö AB
Slakterigatan 29
57633 Sävsjö
Maila din ansökan till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: mikael@hemofritid.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MT gross i Sävsjö AB (org.nr 559266-2968)

Arbetsplats
Stuffstore i Sävsjö AB

Jobbnummer
9689995

Prenumerera på jobb från MT gross i Sävsjö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MT gross i Sävsjö AB: