Orderadministratör/packare
MT gross i Sävsjö AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sävsjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sävsjö
2026-01-17
Vi säljer sängar,sängkläder,djurprodukter mm
Vi söker nu en person som kan ta emot order via dator,skriva ut sköta mail mm och packa varor till kund. Du behöver ha bra datavana och vara flexibel. Jobbet är omväxlande med olika arbetsuppgiter.Du ska behärska svenska i skrift och tal flytande. Arbetsplatsen ligger i Sävsjö.
Tjänsten är halvtid till att börja med
Du kommer att få börja med några dagars inlärning. Välkommen att söka! Skicka din ansökan till mikael@hemofritid.se
Annonsen är för vårat andra bolag Hem&Fritid i sävsjö AB
Slakterigatan 29
57633 Sävsjö
Maila din ansökan till oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: mikael@hemofritid.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MT gross i Sävsjö AB
(org.nr 559266-2968) Arbetsplats
Stuffstore i Sävsjö AB Jobbnummer
9689995