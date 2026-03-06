Orderadministratör på 75-100 % till Felestad i Löddeköpinge!
2026-03-06
Vill du ha en roll där du får kombinera kundkontakt, orderhantering och säljadministration? Har du erfarenhet av service och vill arbeta i en koordinerande roll i ett B2B-team? Då har vi tjänsten för dig!
Felestad är ett företag som hjälper organisationer och företag att stärka sitt varumärke genom profilkläder och profilprodukter. De arbetar nära sina kunder för att hitta rätt lösningar, oavsett om det handlar om arbetskläder, eventkläder eller profilprodukter som syns i vardagen.
Som orderadministratör arbetar du som spindeln i nätet med orderhantering av profilkläder. Du ansvarar för att orderflödet fungerar smidigt och stöttar bolagets säljare i deras dagliga arbete. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du bidrar till att kunderna får snabb service och tydlig återkoppling. Du kommer att arbeta med både administrativa uppgifter i system samt kundkontakt via telefon och mejl.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta emot, registrera och hantera inkommande order och webborder samt säkerställa korrekt leveransinformation och leveranstid
Fungera som första kontakt för enklare kundärenden via telefon och e-post samt följa upp pågående ärenden
Säkerställa hög kundservice genom att snabbt och professionellt besvara kundförfrågningar
Lägga beställningar hos leverantörer och säkerställa leveransdatum
Stödja säljare i deras dagliga arbete med diverse säljadministration
Denna tjänst är förlagd på 75-100 % under kontorstider måndag-fredag. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats från Felestads kontor i Löddeköpinge. Tjänsten startar omgående och sträcker sig till och med slutet av augusti 2026.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har gymnasial utbildning
Har mycket god datorvana och gärna erfarenhet av Office-paketet
Kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, driven och lösningsorienterad. Du är noggrann, har ett öga för detaljer och kan säkerställa hög kvalitet i ditt arbete. I rollen kommer du att arbeta med både interna och externa parter, vilket gör att det är viktigt att du är samarbetsvillig, flexibel och social.
Låter detta som en roll för dig? Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och uppmanar dig att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
246 43 LÖDDEKÖPINGE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
