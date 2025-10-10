Orderadministratör med kundfokus till Torsvik sökes!
2025-10-10
Är du en serviceinriktad administratör med erfarenhet av orderhantering och kundkontakt? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team och arbeta med spännande uppgifter i ett internationellt företag? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Plats: Jönköping, Torsvik
Omfattning: Heltid, dagtid kl. 07:00-16:00
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Om uppdraget
I rollen som orderadministratör kommer du att arbeta med en specifik kund där du ansvarar för hela orderflödet - från inköp av fälgar till orderläggning, fakturering, attestering och prisuppföljning. Du arbetar i SAP och har löpande kontakt med kunden, vilket ställer höga krav på din serviceförmåga och noggrannhet. Du blir en del av ett administrativt team på cirka 5-6 personer där samarbete och god kommunikation är nyckeln till framgång.
Du som söker
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för service och administration. Du trivs med att ha många kontaktytor och är van att arbeta i ett högt tempo med god noggrannhet.
• Erfarenhet av orderadministration
• God systemvana, gärna i SAP
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Serviceinriktad och kommunikativ
Meriterande
• Erfarenhet av kundkontakt inom B2B
• Tidigare arbete med fakturering och attestering
• Erfarenhet från logistik- eller fordonsbranschen
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower, men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar på plats hos vår kund i Torsvik, Jönköping. Det här är ett konsultuppdrag som varar i cirka 6 månader, med möjlighet till förlängning eller övertag av kund.
Om Manpower
Som konsult hos Manpower får du möjlighet att utveckla dina kunskaper på uppdrag hos några av Sveriges största företag inom många olika branscher. Vi är stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Du och din personliga Konsultchef utvecklar en karriärplan med utgångspunkt i just dina mål och de kompetenser du vill utveckla. Manpower erbjuder dig en anställning inom kollektivavtal, med bland annat övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef via e-post: therese.johansson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
