Orderadministratör / kundservice B2B till Hankook Tire
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får en central roll i flödet mellan kund, sälj och logistik, och samtidigt bli en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kvalitet och ansvarstagande? Hankook Tire söker nu en orderadministratör till vårt Supply Chain-team i Sverige.
Om rollen
Som orderadministratör hos Hankook Tire blir du en del av vårt Supply Chain-team, som ansvarar för att våra B2B-kunder och säljare får snabb och korrekt service genom hela orderflödet. Du rapporterar till Team Leader för Supply Chain och arbetar nära kollegor inom kundservice/orderadministration, logistik, lager och försäljning.
Rollen passar dig som trivs i en roll med många kontaktytor och som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet och service är centrala värden.Dina arbetsuppgifter
Som orderadministratör ansvarar du för att våra B2B-kunder får effektiv och professionell service. Du fungerar som en viktig kontaktpunkt för däck- och bilverkstäder, säljare och samarbetspartners. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Hantera inkommande samtal och e-post från B2B-kunder och säljare
• Lägga, följa upp och administrera order i SAP
• Kommunicera med lager och transportörer för att säkerställa leveranser
• Kundfakturering
• Registrera och hantera reklamationer, returer och krediteringar
• Sammanställa och rapportera 3PL-ärenden och reklamationer
• Administrera kundregister och kundprofiler
• Hantera returer av däck och rack
• Ta fram statistik, prisuppgifter och lagersaldon på begäran
• Samarbeta med sälj- och serviceavdelningar för att lösa kundärenden
• Delta i teammöten och bidra till att utveckla rutiner och processer
Du arbetar dagligen i SAP, Excel och flera andra system. Arbetet innebär mycket kundkontakt blandat med mer administrativa uppgifter, en roll där struktur, service och problemlösning går hand i hand.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, orderadministration eller logistik inom B2B. Erfarenhet från bil- eller däckbranschen är starkt meriterande, men inte ett krav. Du har god systemvana och trivs med att arbeta strukturerat i flera parallella system. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av SAP samt goda kunskaper i Excel. Vidare uttrycker du dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
Som person är du noggrann, serviceinriktad och trygg, även under högsäsong som innebär högre arbetsbelastning. Du har lätt för att samarbeta, ser lösningar och tar ansvar för att skapa ett smidigt flöde mellan kund, sälj och logistik. Du bidrar med positiv energi, även när tempot är högt.
Anställning
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Hankook Tire.
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
• Start: Enligt överenskommelse / så snart som möjligt
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessenOm företaget
Hankook Tire är en av världens största och snabbast växande däcktillverkare för personbilar, lastbilar och bussar. Företaget är en pionjär inom teknikutveckling och levererar högsta nivå av kundnöjdhet genom avancerade och högkvalitativa produkter.
Hankook är ett ledande premiumvarumärke och en tillverkare av innovativa, högteknologiska prestandadäck. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare på fyra kontinenter och finns representerad i över 160 länder, med regionala huvudkontor som övervakar 39 dotterbolag och kontor samt fem forsknings- och utvecklingscenter världen över. På vårt svenska huvudkontor i Upplands Väsby arbetar ett 20-tal medarbetare, och utöver det har vi flera säljare utspridda över landet.
Läs mer om oss på www.hankooktire.com/se
