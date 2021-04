Orderadministratör / Backoffice / Administratör / Kundtjänst - Bravura Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-08Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att CERTEX har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och CERTEX en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos FÖRETAGET.CERTEX Svenska AB är en av Sveriges ledande leverantör av helhetslösningar inom lyft, stållinor och service. I vilka former lyft än förekommer i industrin, i hamnar, på byggarbetsplatser, i gruvor eller inom något helt annat område, så har CERTEX produkterna och tjänsterna som gör det möjligt.CERTEX Svenska AB har en lång historia på den svenska marknaden och grundades redan 1904. Sedan 2007 är de en del av Axel Johnson International och affärsområdet Lifting Solutions. Det gör koncernen till Europas ledande leverantör inom lyft och ger ett stort nätverk av systerbolag och leverantörer som bidrar till att hitta rätt produkt för varje lyftbehov.I tjänsten som orderadministratör tillhör du ett Customer Success-team om tolv personer, varav åtta sitter på det Stockholmsbaserade kontoret.I rollen som orderadministratör ansvarar du primärt för att skriva order, ge leveransbesked till kund samt ha en dialog med produktionsavdelningen för att följa upp order. Du arbetar i ett CRM-system, där alla inkommande ärenden samlas och hanteras. Ärendena rör bland annat order, sälj- och tekniska frågor. I rollen har du regelbunden extern kontakt med både kunder och leverantörer samt kontinuerlig intern kontakt med kollegor gällande kundorder/-frågor. Flera större kunder har egna inköpsportaler där du administrerar order- och leveransstatus. Dialog med mindre kunder sker främst över telefon eller digitalt (via mejl/chatt). Du och ditt team delar på bemanningen av inkommande telefoni och chatt, där du primärt kommer att ha fokus på digital kommunikation.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Gymnasial utbildningMinst ett års relevant arbetslivserfarenhet, förslagsvis inom kundservice eller telefonsupportGrundläggande kunskaper inom Office-paketetFlytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftErfarenhet från CRM-system är meriterandeSom person tror vi att du är uppmärksam och tillmötesgående. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra, sätter alltid kunden i fokus och anstränger dig för att leverera bra lösningar Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Därtill är du bra på att planera och driva ditt arbete framåt och ber om hjälp när det krävs. Vidare är du öppen för förändringar och har viljan att anpassa ditt arbetssätt utifrån behov och förutsättningar.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: Täby, StockholmLön: Fast lön (plus en bonusmodell)