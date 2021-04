Orderadministratör - Bemanningsstyrkan i Rosersberg AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Bemanningsstyrkan i Rosersberg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-04-09OrderadministratörBemanningsstyrkan är ett etablerat bemanningsföretag med mångårig erfarenhet och ett gediget kontaktnät i Stor-Stockholm som löser våra kunders personalbehov. Vi ingår i koncernen Veddestagruppen tillsammans med Veddesta Distribution, Veddesta Transport och Multi Logistik.Bemanningsstyrkan är främst fokuserad på personaluthyrning, hyrköp och rekrytering inom lager, logistik, administration och ekonomi.Det som driver oss är att få rätt människa och kompetens att matchas med rätt företagsklimat och arbetsuppgift. För att lyckas med våra åtaganden är vi mycket lyhörda för våra kunders behov. Vi vet att personal är deras främsta tillgång.Som konsult är du mycket viktig för oss och har du ambitionen att alltid göra ditt bästa så är du en av oss.Vi söker nu för vår uppdragsgivares räkning Orderadministratörer för omgående tillsättning, uppdraget sträcker sig till och med april 2022 med möjlighet till förlängning.Placeringen är på uppdragsgivarens huvudkontor i Kista Science City.2021-04-09Order Administrator.As order administrator, you will be responsible for a broad variety of administrative and business support related tasks. You will support our customers mainly within below areas:Order handlingPrice informationDelivery information and updatesShort time forecastTo manage the order cycle, processing in a timely and accurate manner with professionMonitor order status, communicate any issues to customers and internal stakeholdersMonitor order and forecast status in order to make correct short term planKrav och färdigheterRequirementsGood knowledge in Excel is a must (Pivot & Vlookup)Good knowledge in SAP is preferredExperience from order/logistics is preferredFluent in Swedish and EnglishViktiga egenskaper är att du är noggrann, engagerad i dina arbetsuppgifter och har ett utpräglat servicetänk.Du måste vara en "team player", hjälpa dina kollegor om de behöver men också be om hjälp om du behöver.Du har ett antal kunder som du kommer att ha kontinuerlig kontakt med. Dessa kundkontakter behöver du vårda och ta hand om för att ni ska ha ett väl fungerande samarbete.Kontakt med kunderna sköter du via mail och telefon så det är viktigt att du känner dig bekväm i både muntliga och skriftliga dialoger.Arbetstiden är dagtid måndag-fredag, placeringen är i Kista Science City men under pandemitider så utförs arbetet hemifrån efter en viss upplärningsperiod.Vad kan vi erbjuda?Bemanningsstyrkan kan erbjuda dig runt trettio kollegor som är placerade hos uppdragsgivaren, din konsultchef är på plats minst två gånger per vecka för att hjälpa dig med frågor och funderingar.Vi erbjuder marknadsmässig månadslön, friskvårdsbidrag och allt som ingår i vårt kollektivavtal. Utöver det så har vi regelbundet gemensamma sammankomster där alla från Bemanningsstyrkan träffas.Känner du att ovanstående stämmer in på dig och att du vill bli en del av Bemanningsstyrkans team så tveka inte att skicka in din ansökan.Platsen ska tillsättas omgående och intervjuer sker fortlöpande.Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla ett cv, ett personligt brev, möjligt startdatum samt ett löneanspråk./ Therese Barvell RappelKonsultchef BemanningsstyrkanVaraktighet, arbetstidHeltidsanställning Start omgående och minst ett år med möjlighet till förlängningMånadslönFriskvårdsbidrag samt övrigt som finns i vårt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-25Bemanningsstyrkan i Rosersberg AB5680471