Order-och Logistikkoordinator till WEG Scandinavia AB
2025-12-17
Vill du bli en nyckelperson i ett växande företag med fokus på teknik och hållbarhet? Är du en organisatör som trivs i en koordinerande roll? Då har du möjlighet att bli en del av vårt team hos WEG Scandinavia AB, en global koncern som är världsledande inom energieffektiv teknik. Vi söker dig som vill bidra till vår fortsatta framgång och vara med på en spännande resa i teknikens framkant.
Om WEG Scandinavia AB: Hos oss på WEG Scandinavia AB är personalen vår största tillgång och vi värderar engagemang och initiativtagande högt. Från vårt kontor i Mölnlycke, strax utanför Göteborg, kommer du som Order-och Logistikkoordinator att spela en central roll i vår nordiska verksamhet. Du blir en del av vår vision om en hållbar framtid. Vår arbetsplats präglas av en internationell och familjär atmosfär, där vi värderar stark gemenskapskänsla och erbjuder stöd för din professionella utveckling.
Dina arbetsuppgifter som Order-och Logistikkoordinator: Som bryggan mellan produktion, försäljning och våra kunder, kommer du att:
Processa och koordinera kundorder från mottagande till leverans.
Optimera logistikflöden för att uppnå högsta möjliga servicegrad.
Samordna transporter och säkerställa korrekt dokumenthantering.
Hantera och följa upp orderstatus med interna och externa parter.
Skapa och underhålla goda relationer med såväl kollegor som kunder.
Vem är du? Du är noggrann, strukturerad och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du har goda kunskaper i logistik och förstår vikten av kundservice. Erfarenhet av arbete i affärssystem och kunskap om export- och tullhantering är meriterande.
Erfarenhet inom logistik och orderhantering.
Goda IT-kunskaper och vana vid att arbeta i affärssystem, gärna SAP.
Erfaren användare av Excel
God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Självgående och beslutsam med en utpräglad samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Vi erbjuder: En spännande roll i ett globalt företag där du kan växa och utvecklas. Du kommer att få arbeta med kompetenta och hjälpsamma kollegor i en dynamisk miljö. WEG Scandinavia AB erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner, samt möjligheten att arbeta hemifrån del av veckan för en god balans mellan arbete och privatliv.
Ansökan: Är du den Order-och Logistikkoordinator vi söker? Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval. Denna rekrytering sker i samarbete med vår rekryteringspartner Unik Logistik. Jonatan Halvarsson är rekryteringsansvarig och hanterar all kommunikation gällande denna rekrytering.
Placeringsort: Platsen för tjänsten är vid vårt nordiska huvudkontor i Mölnlycke, Sverige.
Ansök senast: 2026-01-15, men tveka inte att skicka in din ansökan omgående då vi intervjuar kontinuerligt.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team!
Om Unik Logistik i Sverige AB:
Unik Logistik står för expertis och skräddarsydd rekrytering inom logistiksektorn. Med en djupgående förståelse för logistikbranschens unika krav och utmaningar, arbetar vi nära våra klienter för att hitta de mest kvalificerade kandidaterna. Genom att kombinera branschkunskap med en personlig touch, säkerställer Unik Logistik att varje rekrytering inte bara möter, utan överträffar våra klienters förväntningar. Ersättning
