Order- och ekonomimedarbetare till Storck
2025-10-17
Vill du vara en del av en blomstrande organisation med en stark familjekänsla?
Är du detaljorienterad, serviceinriktad och har erfarenhet av bokföring?
En av våra fantastiska kollegor kommer att gå i pension och vi söker nu en order- och ekonomiassistent. Om du trivs i en dynamisk miljö där du arbetar nära teamet och samarbetar mot gemensamma mål är detta rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Storck's unika produkter finns att hitta i över 100 länder och vi är en av världens största konfektyrtillverkare. Storck har i sin portfölj starka och väletablerade varumärken så som Werther's Original, merci, Riesen, Toffifee & Knoppers.
Som ett familjeföretag i 4:e generationen lever vi och lär efter vår starka och väletablerade företagsfilosofi. Varje dag arbetar Storcks anställda för att göra världen lite sötare, lite varmare och lite gladare. Eftersom glädjen att unna sig själv och andra delas universellt - oavsett nationalitet eller kultur.
Förtroende
Som ett familjeföretag tror vi starkt på tillförlitlighet, samstämmighet och ömsesidigt förtroende som kärnvärden.
Ansvar
Vi känner att vi har ett särskilt ansvar gentemot företaget och de personer som litar på Storck och dess varumärken.
Samhörighet
Den nära relationen med våra konsumenter, anställda, handelspartners och leverantörer är det som gör oss så framgångsrika.
Engagemang
Vi använder all vår kompetens, energi och alla våra resurser för att göra våra varumärken speciella.
Tillväxt
Genom hållbar tillväxt och vår egen styrka, säkerhetsställer vi vår försörjning och självständighet nu och i framtiden.
Kvalitet
Vi är dedikerade att försäkra konsekvent hög produktkvalitet och unika egenskaper hos våra varumärken.
Detta är vårt löfte till konsumenter.
Från Malmö och Storck's skandinaviska huvudkontor ansvarar vi för norra Europas totala försäljning.
Om rollen
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Registrering och bekräftelse av kundorder i SAP
• Hantering av klagomål (från kunder, säljare)
- Registrera klagomål om saknade/skadade leveranser i SAP
- Utfärda kreditnotor vid behov
• Hantering av fakturor från leverantörer och kunder
- Kontrollera och registrera fakturorna och vidarebefordra kopior till bokföringen i Tyskland
- Skapa inköpsorder för omkostnadsfakturor
• Kundbonusavtal
- Administera kundbonusavtal i SAP
- Bokföra bonusfakturering samt följa upp upplupna kostnader
• Daglig post-/fakturaregistrering
• Månadsrapportering och betalning till Skatteverket (arbetsgivardeklaration och moms)
• Månadsavslut/årsavslut
- Uppskatta upplupna kostnader för omkostnadsfakturor och kundbonusar
- Revisionsdokumentation vid årsslut
- Internrevisionsdokumentation
Om dig
Vi tror att du är en bra nätverkare och lagspelare som kommunicerar väl, men också engagerar och utmanar dem omkring dig. Med god matematisk förmåga och ett proaktivt förhållningssätt kommer du att vara en central länk mellan försäljnings- och logistikavdelningen och arbeta nära kunderna för att säkerställa den enastående kundupplevelse som vi strävar efter.
Vi tror att du är strukturerad och effektiv i ditt arbete, en skicklig person med en önskan att hitta sätt att övervinna utmaningar för att nå resultat. Du har också ett flexibelt och lösningsorienterat tankesätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och inställning. Du är en person som lyfter människor runt omkring dig och ger energi till kollegor.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Relevant arbetserfarenhet inom redovisning eller order/logistik
• Erfarenhet av moms (bokföring, deklaration, avstämning)
• God kommunikationsförmåga (flytande i svenska och goda engelskakunskaper)
• God kunskap i MS Office (främst Excel) och ERP-system. Erfarenhet av SAP är meriterande.
• Analytiskt tänkande
• Integritet och pålitlighet
• Systematisk, noggrann och detaljorienterad arbetsmetod
• Stark kundserviceinriktning
• Förmåga att arbeta i team
Du kommer att ingå i avdelningen Finance & Administration tillsammans med 7 andra engagerade kollegor.
