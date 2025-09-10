Order & Service Coordinator till Siemens
2025-09-10
Är du intresserad av att arbeta med montageverktyg och instrument som används i utvecklingsprov och installationer världen över? Vi söker nu, för vår kund Siemens, en noggrann och kommunikativ Order & Service Coordinator till Tools & Instrument-avdelningen i Finspång.
Om rollen
Som Order & Service Coordinator blir du en viktig länk i kedjan som säkerställer att rätt instrument och verktygskit levereras i rätt tid till rätt plats. Rollen är främst inriktad på administration av serviceordrar i SAP, men du arbetar även flexibelt med både verktygs- och instrumentordrar beroende på behov.
Du har ett starkt kvalitetsfokus, är noggrann i ditt arbete och trivs i en roll med många kontaktytor, både internt och externt, på svenska och engelska.
• Hantera service- och orderadministration i SAP.
• Kommunicera med interna funktioner och externa kunder via Teams, telefon och e-post.
• Samarbeta med verkstaden kring plock och kontroll enligt rutiner.
• Ha nära dialog med kalibreringsgruppen och teknisk support.
• Bidra till att säkerställa leveranser av verktyg och instrument för nyinstallationer och serviceuppdrag.
Exempel på utrustning som hanteras
Hydraulik, handverktyg, flödesmätare, laserutrustning, kablage och mätsonder.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom industri eller teknik.
• Är van att arbeta i affärssystem, meriterande med kunskaper i SAP.
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga.
• Kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Meriterande:
• Tidigare arbete inom industrin.
• Erfarenhet av orderhantering eller logistik.
Om Siemens Energy
Siemens Energy är en global ledare inom energiteknik och driver utvecklingen av hållbara och innovativa energilösningar. I Finspång arbetar Siemens Energy med avancerad tillverkning, service och utveckling av gasturbiner i världsklass.
