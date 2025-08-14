Order & Logistics Coordinator
Agrisera AB är ett Life Science-företag specialiserat på framställning av antikroppar med snart 40 år i branschen. Agrisera producerar och säljer antikroppar och relaterade produkter till forskare och företag i hela världen och är ledande leverantör av antikroppar mot växtproteiner. Läs mer på www.agrisera.com.
Agrisera är numera en del av Olink, part of Thermo Fisher Scientific.
Angriseras antikroppar blir nedströms en del av Olinkprodukter som används inom medicinska områden som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar. Tekniken Proximity Extension Assay (PEA) kan mäta över 5000 biomarkörer på samma gång, i endast några få uL prov. Analyserna möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap.
Om rollen
Vi söker en engagerad och serviceinriktad person till Agriseras webshop som är placerad i Umeå. I denna roll kommer du ingå i Orderhanterings-teamet och utföra framför allt logistiska arbetsuppgifter, såsom packning av produkter, godshantering, inventering och inköp av förbrukningsmaterial, men även kundkontakt på sikt. Du förväntas vara duktig på att prioritera, ha ett öga för detaljer och kunna säkerställa snabb och effektiv leverans av produkter.
Kontakt med kund och externa samarbetspartners sker i huvudsak online. De produkter och tjänster Agrisera erbjuder är väldigt specialiserade, varav vi ser att du har goda kunskaper inom biotech - antingen genom utbildning eller tidigare erfarenhet inom liknande verksamhet.
Avdelningen består idag av åtta drivna och kompetenta medarbetare som tillsammans bidrar till hela kedjan, från idé till att produkt hamnar hos slutkund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare i gruppen kommer dina arbetsuppgifter vara varierade och de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara:
Ta emot och hantera inkommande leveranser
Packning av produkter för leveranser till interna och externa kunder
Boka upphämtningar och bevaka ut- och inkommande leveranser
Rapportering i vårt ERP-system
Kontakt med kunder och externa samarbetspartners
Övrig logistik
Högskoleexamen eller motsvarande inom Life Science eller Erfarenhet av lager- & logistikarbete inom Life Science-branschen
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meritande
God kunskap inom Microsoft Office-paketet.
Erfarenhet med arbete inom Microsoft D365
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är självgående, noggrann, har ett sinne för datahantering och har god känsla för service.
Detta är en heltidstjänst med placering på vårt kontor i central Umeå. För rätt sökande är vi öppen för diskussion om reducerad arbetstid. Agrisera tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningdag.
Frågor om tjänsten besvaras av Fanny Sundelin (fanny@agrisera.com
). Så ansöker du
