Optronikingenjör med inriktning flyg
2025-12-12
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.
Din roll
I rollen som optronikingenjör i gruppen Engineer inom "Sensor" kommer du att ingå i ett team på 8 personer som arbetar med elektro-optiska materiel som finns inom försvarsmakten. Specifikt för denna roll är att du kommer att arbeta med Gripen och andra flygande plattformar. Du har därmed en stor påverkansmöjlighet och ett stort inflytande i att forma rollen utifrån din erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter innefattar utveckling och support av underhållsresurser för elektro-optisk materiel, inom både hård- och mjukvara. Det förekommer även arbete i projekt som kan innefatta uppföljning av progress, omfattning och ekonomi, samt dokumentation av utfört arbete för att nå upp till kraven i regelverken EMAR, EASA etc.
Arbetet innebär även support både internt och externt. Internt sker supporten till vår optikverkstad där du hjälper till med felsökningar av komplexa problem och bistår med förbättringsarbete. Du ger också teknisk support till externa kunder, slutanvändare samt andra Saab-enheter som är i behov av support.
Rollen erbjuder stor utvecklingsmöjlighet där du får möjlighet att utbilda dig internt i våra system och arbeta med ny modern teknik.
Tjänstens placeringsort är Arboga.
Vi ser gärna att du som söker har en gymnasieutbildning med inriktning flygteknik samt innehar grundkompetens i elektronik. Som person är du ansvarstagande, initiativrik och har god problemlösningsförmåga. I rollen som optronikingenjör med inriktning flyg kommer du att arbeta både självständigt och i grupp. Du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
För att trivas och lyckas i rollen arbetar du systematiskt och noggrant. Vi ser gärna att du som person är öppen, utåtriktad och relationsbyggande. Du ser positivt på att få arbeta både praktiskt och analytiskt. Du behöver på egen hand kunna planera och styra över vardagen och ibland även inta ledande och pådrivande roller i våra ärenden och uppdrag.
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom flygteknik
* Erfarenhet från arbete med mätteknik och felsökning
* Kunskap eller intresse för Optik/Optronik, IR-teknik och Laser
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
