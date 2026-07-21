Optotekniker
Vattenfall AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Jönköping
2026-07-21
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Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vi söker nu optotekniker som kan arbeta i södra och mellersta Sverige. Är du en självständig problemlösare som tycker om att jobba på höga höjder? Då kan du vara Vattenfall Services nya optotekniker!
Rollen som optotekniker
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda våra kunder kvalificerade tjänster inom kommunikationssystem. Det fibernät vi främst arbetar med används för styrning och övervakning av elnät samt uthyrning till externa kunder. Största delen av det fibernät vi jobbar med är sambyggt med luftledning på 40-400 kv.
Vi erbjuder dig ett fritt och ansvarsfullt arbete och du kommer att få stor möjlighet att styra och lägga upp ditt eget arbete. Arbetet är varierat och därmed ser dina dagar väldigt olika ut. Det finns även goda möjligheter till fortsatt personlig och teknisk utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Medverka vid felavhjälpning på våra kunders fibernät
Utföra årliga underhållsmätningar
Utföra mätningar enligt kunds önskemål t.ex. OTDR och effektmätning
Aktivt delta i och planera projekten tillsammans med projektledaren
Upprätta dokumentation på utfört arbete
Hantera leverantörs- och entreprenörkontakter
Resor med övernattning är en naturlig del av arbetet som optotekniker. Därför är det viktigt att du är en person som trivs med en varierad vardag med hela södra och mellersta Sverige som arbetsplats. Antalet nätter ute varierar beroende på period och arbetsbelastning
Kravspecifikation
Vi söker dig som tycker om att arbeta serviceorienterat, både självständigt och tillsammans med andra. Du uppskattar att lösa problem och bidra till att allt fungerar, även när utmaningar uppstår. För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker om att arbeta utomhus och på höga höjder.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Utbildning inom fiberteknik eller elkraft. Alternativt motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom fibernät eller annat fältarbete inom elkraft/elinstallation
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av OTDR-mätningar
Certifiering som fibertekniker
Utbildningar inom ESA, stolpklättring eller elsäkerhetsledarskap
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Jönköping, Värnamo, Växjö eller Göteborg. Andra placeringsorter kan vara aktuellt, vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Linus Magnusson, linus.magnusson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
. Under semestertider kan svar på frågor dröja, men vi återkommer så snart vi har möjlighet
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping - Vattenfall Jobbnummer
10008406