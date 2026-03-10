OptiNord söker Säljare
Tjänst: Business Development
Plats: Smålandsstenar, Gislaveds kommun, Jönköpings län
Omfattning: Heltid

Om företaget
OptiNord (Fd Tomjo) är ett familjeägt företag med starkt engagemang för att utveckla optimerade och hållbara förpackningslösningar. Våra kunder finns främst inom livsmedel, logistik, e-handel och tillverkningsindustri.
Med en tydlig tillväxtstrategi och målsättning att öka vår marknadsandel under 2026 söker vi nu en affärsdriven säljare som vill bidra till vår fortsatta expansion. Vår affärsidé bygger på kostnadseffektiva, optimerade och miljösmarta lösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder.
Om rollen
I rollen som Business Development ansvarar du för att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Du planerar och genomför kundbesök effektivt, med målsättning att genomföra 3-5 kvalificerade möten per dag.
Du arbetar huvudsakligen ute på fältet med ett geografiskt område som omfattar södra Sverige upp till cirka en timme norr om Stockholm.
Rollen innefattar aktiv nykundsbearbetning genom både telefon och personliga besök. Strukturerad uppföljning och kontinuerlig kunddialog är avgörande för att lyckas i tjänsten.
Ansvarsområden
Ansvarsområden anpassas utifrån erfarenhet, kompetens och geografiska förutsättningar, men inkluderar:
* Nykundsbearbetning och prospektering
* Bokning och genomförande av kundmöten
* Offertarbete och affärsförhandling
* Löpande uppföljning och relationsbyggande arbete
* Rapportering och CRM-hanteringKvalifikationer
Vad OptiNord förväntar:
• Du som vill jobba 40 timmars vecka (exkl resan från hem till jobbet) med möjlighet att resa och arbeta längre dagar vid behov
• Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning och proaktiv telefonförsäljning
• Självdriven och ärlig medarbetare
• Goda kunskaper i engelska samt flytande svenska
Andra egenskaper som vi värdesätter:
• Erfarenhet från förpackningsbranschen
• Teknisk kunskap om förpackningsmaskiner
• Förmåga att balansera kunduppföljning och kundbesök så att inget faller mellan stolarna
Vi erbjuder
Vi erbjuder en fast lön som är över branschsnittet samt resultatbaserad bonus. Tjänstebil ingår enligt gällande förmånsregler.
Du blir en del av ett stabilt och växande företag med korta beslutsvägar, stark laganda och möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka ett mejl till optinord@optinord.se
så skickar vi ett frågeformulär som hjälper oss att lära känna dig bättre.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
