Optiktekniker sökes till Markverkstaden i Boden
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2026-06-30
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Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta i en verkstadsmiljö? Då kan du vara den optiktekniker som vi söker till Markverkstaden i Boden? Då kan detta vara ett passande jobb för dig!
Markverkstad Norr
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Boden är en avdelning inom Arméstaben, med cirka 180 medarbetare. Vi bedriver verksamhet i Boden, Luleå, Arvidsjaur, Vidsel, Umeå, Östersund och Sollefteå.
Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som optiktekniker kommer du i huvudsak att arbeta med underhåll och reparationer på optik och optronikmaterial, det innebär allt från: felsökning, rengöring, komponentbyte, lödarbeten. test av funktion, dokumentation av utfört arbete. Detta sker på plats på vår verkstad i Boden, samt vid några tillfällen på annan ort.
Interna utbildningar på arbetstid kommer att förekomma både på plats, och annan utbildningsort.
KRAV
Kvalifikationer
Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
God kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Allmän datorvana
B-körkort
Personliga egenskaper
Du uppskattar att arbeta i team och att bidra meden god stämning i en arbetsgrupp. Som tekniker är du samarbetsvillig, flexibel och ansvarstagande. Vidare är du villig att utvecklas och du har även ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt när du arbetar. Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Erfarenhet av underhåll på optik eller finmekanik
Tidigare erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten
Truckkort, C och CE körkort
Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierade arbetstider kan komma att tillämpas
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Arbeten med härdplaster förekommer på arbetsplatsen vilket kräver hälsokontroller.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Stridsfordon Magnus Marklund: 072-237 70 38
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 44 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9984350