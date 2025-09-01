Öppen ansökan för framtida uppdrag som handläggare - Gävle/Söderhamn
Vi på Perido söker nu handläggare på olika erfarenhetsnivåer för kommande uppdrag hos statliga myndigheter i områdena Gävle och Söderhamn. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet, vill vi gärna komma i kontakt med dig. Skicka in en spontanansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Vi på Perido hjälper statliga myndigheter i Gävle och Söderhamn att hitta handläggare till kommande uppdrag. Vi söker både juniora och seniora personer, mer information om startdatum och placering kommer att ges om du blir aktuell för ett uppdrag.
För rollen kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis
utarbeta förslag, exempelvis beslutsunderlag
planera och följa upp ärenden
utreda, granska och handlägga ärenden, samt fatta beslut i enklare ärenden
avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut
analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt
arbete av utredande och/eller samordnande karaktär
Kvalifikationer handläggare nivå 1:
gymnasium eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kvalifikationer handläggare nivå 2:
högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kvalifikationer handläggare nivå 3:
högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skriftTjänstens omfattning och tillträde
Vi går igenom ansökningar löpande och kontaktar aktuella kandidater vid inkommande behov. Omfattning och tillträde varierar beroende på vilket uppdrag du blir aktuell för.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35415 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
