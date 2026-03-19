Öppen ansökan för framtida uppdrag inom helpdesk!
Vi på Perido söker nu helpdeskmedarbetare på olika erfarenhetsnivåer för kommande uppdrag hos statliga myndigheter i Stockholm. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet, vill vi gärna komma i kontakt med dig. Här får du möjligheten att arbeta med felsökning, användarsupport och IT-administration i en dynamisk och utvecklande miljö. Låter det intressant? Läs vidare och skicka in din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi på Perido hjälper statliga myndigheter i Stockholmsområdet att hitta helpdeskmedarbetare till kommande uppdrag. Vi söker både juniora och seniora personer, mer information om startdatum och placering kommer att ges om du blir aktuell för ett uppdrag. Notera att återkoppling endast sker vid matchning.
För rollen kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
Se till att IT-utrustning fungerar
Tillhandahålla servicestöd via t.ex. telefon, e-post och chatt mot användare avseende hård- och mjukvara
Administrera IT-miljöer (t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer)
Instruera användare i hur de ska arbeta med olika program
Kvalifikationer helpdesk junior:
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin
Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Kvalifikationer helpdesk senior:
Högskoleutbildning inom IT (till exempel högskoleingenjör med datainriktning) eller annan likvärdig IT-utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig kunskap samt två (2) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skriftTjänstens omfattning och tillträde
Vi går igenom ansökningar löpande och kontaktar aktuella kandidater vid inkommande behov. Omfattning och tillträde varierar beroende på vilket uppdrag du blir aktuell för.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35209 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387)
9807951