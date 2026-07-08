Operatörer till vår Limavdelning
Nord-Lock International AB / Processoperatörsjobb / Åre Visa alla processoperatörsjobb i Åre
2026-07-08
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord-Lock International AB i Åre
, Östersund
, Gävle
, Åtvidaberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement och Boltight hydraliska sträckverktyg. Med kontor i över 25 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour och har över 700 anställda. Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 200 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Vi söker nu fler operatörer till vår limavdelning. Kanske funderar du på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du kanske redan här? Oavsett vilket, varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som operatör på limavdelningen är du en viktig del av vår produktion och ansvarar för att köra och övervaka maskiner samt säkerställa hög kvalitet, säkerhet och effektivitet i processen. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att tillverka våra innovativa låsbrickor som säkrar skruvförband världen över - i allt från avancerade industrilösningar på havsbotten till rymdteknik och några av världens snabbaste bilar. Hos oss är du med och gör världen tryggare!
Vi söker dig som:
är minst 18 år och har gymnasieutbildning, eller annan likvärdig utbildning
kan jobba skift, vilket innebär att varannan vecka arbeta förmiddag (måndag-torsdag kl. 05.30-14.30 och fredag kl. 05.30-13.00) och varannan vecka eftermiddag (måndag-torsdag 14.20-23.40 med fredag ledig)
behärskar svenska i tal och skrift för att kunna ta del av och följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
Tidigare erfarenhet från tillverkningsindustri och maskinteknisk vana är meriterande men inte ett krav. Vi söker dig som är på hugget och vill vara en del av ett team som skapar en helhet. Det förutsätter att du är noggrann, kan hålla tempo och är praktiskt lagd. För oss är det viktigt att du är en bra lagspelare med en god arbetsmoral och en vilja att alltid göra ditt bästa. Du är noggrann, ansvarstagande, ser behov och tar egna initiativ.
Vi erbjuder dig
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling, vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Den nära tillgången till natur och friluftsliv är det många av oss som uppskattar.
Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum.
Vi strävar efter mångfald – vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet, trivsel och goda resultat. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med en bredd av kompetenser, vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt dagliga arbete.
Låter detta intressant för dig?
Skicka in ditt CV och personliga senast 2026-08-30. För frågor om tjänsten kontakta David på david.sollander@nord-lock.com
Varmt välkommen med din ansökan!
About Nord-Lock Group Nord-Lock Group is a global leader in bolting and engineering solutions. Our people are experts in the lifecycle of secure bolted joints, innovators at the forefront of digital solutions and committed to doing business with respect for people and planet. Our brands are all at the forefront of their respective technologies: Nord-Lock® wedge-locking washers, Superbolt® mechanical tensioners, Boltight® hydraulic tensioners, Expander® System pivot pins, and Energy Bolting safety-critical fasteners.
Nord-Lock Group is owned by the Nasdaq OMX Stockholm-listed company Investment AB Latour and employs 800 people in over 30 countries across the globe. www.nord-lock.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8041985-2093418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord-Lock International AB
(org.nr 556610-5739), https://careers.nord-lock.com
180 (visa karta
)
837 91 MATTMAR Arbetsplats
Nord-Lock Group Jobbnummer
9997485