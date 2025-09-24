Operatörer till vår kund i Katrineholm!
Vi söker drivna och noggranna Operatör till en väletablerad industri i Katrineholm!Har du erfarenhet av produktion och maskinell tillverkning? Trivs du i en dynamisk produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet är viktigt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som Operatör via oss kommer du att vara en viktig del i produktionsteamet hos en väletablerad aktör i Hallstahammar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar maskinhantering, produktionsstöd och övrigt arbete inom tillverkningsprocessen. Du kommer att arbeta i en tempofylld och varierad miljö där säkerhet, noggrannhet och effektivitet står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Hantera och övervaka maskiner i produktionen
Utföra produktionsstöd och kvalitetssäkring
Delta i monterings- och tillverkningsprocesser
Säkerställa att arbetsstationen är säker och organiserad
Rapportera avvikelser och bidra till förbättringar i produktionen Kvalifikationer
Maskinvana
Körkort
Traverskort
God kännedom om olika skärande metoder.
Flytande svenska i tal och skrift.
Arbetstid: 2 skift/ 4 skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med eventuell övertag av kund efter inhyrningsperiod
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus. Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Ersättning
